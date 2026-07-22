Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Trump - Tập có thể diễn ra cuối tháng 9

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp ông Vương Nghị tại Manila, Philippines, bên lề hội nghị khu vực do ASEAN chủ trì, ông Rubio cho biết Mỹ và Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều khác biệt. Tuy nhiên, theo ông, nhiệm vụ của hai bên là quản lý những bất đồng này, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra vào cuối tháng 9/2026. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa xác nhận kế hoạch chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Washington.

Cuộc gặp giữa ông Rubio và ông Vương Nghị diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt thêm thách thức sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “hoàn toàn bịa đặt”. Ông Rubio cho biết vấn đề cáo buộc can thiệp bầu cử không được đề cập trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị.

Quan hệ Mỹ - Trung đã phần nào ổn định dưới một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời mà ông Trump và ông Tập đạt được hồi tháng 10/2025. Hai nhà lãnh đạo cũng đã gặp nhau tại Bắc Kinh hồi tháng 5/2026. Theo ông Rubio, các vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng Hội đồng Thương mại song phương cũng được đưa ra thảo luận. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Washington và Bắc Kinh duy trì đối thoại, bất chấp những khác biệt giữa hai bên.

Cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng. Xung đột ở Trung Đông đang làm gián đoạn thương mại quốc tế và gây thêm sức ép kinh tế đối với nhiều nước châu Á. Ông Rubio cho biết không có hành động nào của Trung Quốc có thể làm thay đổi quỹ đạo của cuộc xung đột, dù Bắc Kinh trong một số trường hợp đã hợp tác với Washington về vấn đề Iran.