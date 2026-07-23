Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ thảo luận về Ukraine bên lề Hội nghị ASEAN

Phát biểu tại diễn đàn ở Manila, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine: “Theo tôi, rõ ràng xung đột ở Ukraine đã cản trở khả năng tìm kiếm sự đồng thuận giữa Nga và Mỹ về các vấn đề khác. Điều đó không có nghĩa là hai bên sẽ không tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác. Sẽ tốt cho Nga nếu cuộc xung đột đó kết thúc, vì vậy tôi sẽ nêu vấn đề này. Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt xung đột, nếu cơ hội xuất hiện và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila. Nguồn: BTC ASEAN

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã xác nhận cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ngoại trưởng Nga cho rằng, cuộc gặp này sẽ rất hữu ích khi hai bên có thể trực tiếp thảo luận các vấn đề cùng nhau. Ông Lavrov dự định đề cập về những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ kể từ khi xung đột với Iran xảy ra vào tháng 2 vừa qua.