English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại trưởng Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau sau nhiều tháng căng thẳng

Thứ Sáu, 10:22, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản và Trung Quốc đã có cuộc gặp đầu tiên hôm 22/7 bên lề các hội nghị liên quan đến ASEAN tại Manila, Philippines, sau nhiều tháng quan hệ song phương căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu, đang có chuyến thăm Philippines để tham dự một loạt hội nghị của ASEAN và các hội nghị liên quan, cho biết ông đã có cuộc trao đổi ngắn với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị. Mặc dù không cho biết cụ thể bên nào chủ động đề xuất tổ chức cuộc gặp, Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại song phương nhằm hạ nhiệt căng thẳng kéo dài trong nhiều tháng qua.

ngoai truong nhat ban - trung quoc gap nhau sau nhieu thang cang thang hinh anh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bên trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: EPA

Trong một tuyên bố, ông Motegi nói: “Chúng tôi đã thảo luận về quan hệ song phương. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều đóng vai trò quan trọng trong hòa bình khu vực. Vì vậy, việc tiếp tục đối thoại là vô cùng quan trọng”.

Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nhật Bản và Trung Quốc được nhìn nhận là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa hai nước xấu đi vào tháng 11 năm ngoái, sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước Quốc hội về “tình huống khẩn cấp Đài Loan”. Dù phía Nhật Bản nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại để giảm căng thẳng với Trung Quốc, hai bên đã không có cuộc gặp chính thức cấp bộ trưởng nào kể từ sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản. Trung Quốc cũng nhiều lần cáo buộc Nhật Bản có những động thái nguy hiểm hướng tới “tái quân sự hóa”, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với một số sản phẩm lưỡng dụng liên quan đến các doanh nghiệp Nhật Bản.

Dư luận Nhật Bản đánh giá cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng là một bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước láng giềng, đồng thời kỳ vọng đây có thể là chất xúc tác giúp hai bên cải thiện quan hệ, tạo tiền đề cho việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, một số ý kiến vẫn bày tỏ lo ngại rằng nếu Trung Quốc không thay đổi lập trường, trong đó có việc duy trì các áp lực kinh tế, việc phá vỡ thế bế tắc trong quan hệ song phương sẽ không dễ dàng. Các ý kiến này cũng nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản cần tiếp tục theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của Trung Quốc.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bão Bavi quét qua Nhật Bản, Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp
Bão Bavi quét qua Nhật Bản, Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á, gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều địa phương của Trung Quốc. Chính quyền các nơi bị ảnh hưởng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người dân và tạm dừng nhiều hoạt động giao thông.

Bão Bavi quét qua Nhật Bản, Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp

Bão Bavi quét qua Nhật Bản, Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á, gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều địa phương của Trung Quốc. Chính quyền các nơi bị ảnh hưởng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người dân và tạm dừng nhiều hoạt động giao thông.

Vượt Nhật Bản, Trung Quốc trở thành nhà cung cấp xe ôtô lớn nhất cho Australia
Vượt Nhật Bản, Trung Quốc trở thành nhà cung cấp xe ôtô lớn nhất cho Australia

VOV.VN - Trung Quốc vừa vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà cung cấp nhiều xe ôtô nhất cho Australia.

Vượt Nhật Bản, Trung Quốc trở thành nhà cung cấp xe ôtô lớn nhất cho Australia

Vượt Nhật Bản, Trung Quốc trở thành nhà cung cấp xe ôtô lớn nhất cho Australia

VOV.VN - Trung Quốc vừa vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà cung cấp nhiều xe ôtô nhất cho Australia.

Hàn Quốc - Nhật Bản lo ngại thiếu hụt tên lửa THAAD do xung đột ở Trung Đông
Hàn Quốc - Nhật Bản lo ngại thiếu hụt tên lửa THAAD do xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Những phân tích gần đây của các Viện nghiên cứu – tư vấn quốc tế cho thấy một sự bất an đang ngày một gia tăng của Nhật Bản và Hàn Quốc trước việc Mỹ sử dụng một số lượng rất lớn tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc chiến với Iran.

Hàn Quốc - Nhật Bản lo ngại thiếu hụt tên lửa THAAD do xung đột ở Trung Đông

Hàn Quốc - Nhật Bản lo ngại thiếu hụt tên lửa THAAD do xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Những phân tích gần đây của các Viện nghiên cứu – tư vấn quốc tế cho thấy một sự bất an đang ngày một gia tăng của Nhật Bản và Hàn Quốc trước việc Mỹ sử dụng một số lượng rất lớn tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc chiến với Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ