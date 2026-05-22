Hàn Quốc - Nhật Bản lo ngại thiếu hụt tên lửa THAAD do xung đột ở Trung Đông

Truyền thông Hàn Quốc dẫn những nguồn tin quân sự từ Washington cho biết, tính đến ngày 21/5, quân đội Mỹ đã sử dụng tới 200 tên lửa thuộc hệ thống phòng thủ THAAD để đánh chặn các tên lửa của Iran nhằm vào Israel. Số lượng này tương đương 50% tổng lượng tên lửa THAAD đang có trong các kho đạn dược, khí tài quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, theo phân tích của một nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Stimson - một viện nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington, do việc Mỹ phải đảm nhiệm đại đa số nhiệm vụ đánh chặn tên lửa, nên số lượng tồn kho của THAAD chỉ còn lại khoảng 200 đầu đạn và lượng sản xuất không đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, đang được triển khai tại Hàn Quốc nhằm đối phó với nguy cơ tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng trước khi cuộc chiến Iran bùng phát, Mỹ đã điều chuyển một phần hệ thống THAAD cùng nhiều hệ thống Patriot – một loại tên lửa phòng không tầm xa, ra khỏi Hàn Quốc.

Trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi tháng trước, đích thân tướng Xavier T. Brunson - Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng thừa nhận đang cho di chuyển hoặc chuẩn bị di chuyển nhiều hệ thống THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông.

Theo các chuyên gia quân sự - quốc phòng, sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn của Mỹ dần trở nên nghiêm trọng hơn và điều này đang khiến sự bất an của Nhật Bản và Hàn Quốc ngày một gia tăng, do 2 nước này đang lệ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ về an ninh – quốc phòng nói chung và phòng thủ tên lửa nói riêng.

Các chuyên gia cũng nhận định, nếu cuộc chiến Iran tiếp tục kéo dài, hệ thống phòng không của Mỹ sẽ quá tải hơn và điều này sẽ tỷ lệ thuận với những lo ngại từ phía Tokyo và Seoul.