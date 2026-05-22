  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hàn Quốc - Nhật Bản lo ngại thiếu hụt tên lửa THAAD do xung đột ở Trung Đông

Thứ Sáu, 17:11, 22/05/2026
VOV.VN - Những phân tích gần đây của các Viện nghiên cứu – tư vấn quốc tế cho thấy một sự bất an đang ngày một gia tăng của Nhật Bản và Hàn Quốc trước việc Mỹ sử dụng một số lượng rất lớn tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc chiến với Iran.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn những nguồn tin quân sự từ Washington cho biết, tính đến ngày 21/5, quân đội Mỹ đã sử dụng tới 200 tên lửa thuộc hệ thống phòng thủ THAAD để đánh chặn các tên lửa của Iran nhằm vào Israel. Số lượng này tương đương 50% tổng lượng tên lửa THAAD đang có trong các kho đạn dược, khí tài quân sự của Mỹ.

Một hệ thốngTHAAD đang được triển khai tại Hàn Quốc Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, theo phân tích của một nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Stimson - một viện nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington, do việc Mỹ phải đảm nhiệm đại đa số nhiệm vụ đánh chặn tên lửa, nên số lượng tồn kho của THAAD chỉ còn lại khoảng 200 đầu đạn và lượng sản xuất không đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, đang được triển khai tại Hàn Quốc nhằm đối phó với nguy cơ tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng trước khi cuộc chiến Iran bùng phát, Mỹ đã điều chuyển một phần hệ thống THAAD cùng nhiều hệ thống Patriot – một loại tên lửa phòng không tầm xa, ra khỏi Hàn Quốc. 

Trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi tháng trước, đích thân tướng Xavier T. Brunson - Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng thừa nhận đang cho di chuyển hoặc chuẩn bị di chuyển nhiều hệ thống THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông.

Theo các chuyên gia quân sự - quốc phòng, sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn của Mỹ dần trở nên nghiêm trọng hơn và điều này đang khiến sự bất an của Nhật Bản và Hàn Quốc ngày một gia tăng, do 2 nước này đang lệ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ về an ninh – quốc phòng nói chung và phòng thủ tên lửa nói riêng.

Các chuyên gia cũng nhận định, nếu cuộc chiến Iran tiếp tục kéo dài, hệ thống phòng không của Mỹ sẽ quá tải hơn và điều này sẽ tỷ lệ thuận với những lo ngại từ phía Tokyo và Seoul.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Trung Quốc - Nga gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị, thúc đẩy hợp tác chiến lược

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tiếp tục gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc - Nga.

“Ngoại giao con thoi” Nhật Bản - Hàn Quốc giữa môi trường quốc tế nhiều biến động

VOV.VN - Chuyến thăm Hàn Quốc trong hai ngày 19 và 20/5 của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae không chỉ cho thấy nỗ lực duy trì đà cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo, mà còn phản ánh nhu cầu phối hợp ngày càng lớn giữa hai nước láng giềng trước những biến động địa chính trị hiện nay.

Hé lộ kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm 15/5, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ công bố kế hoạch và lộ trình cơ bản cho việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân vào cuối tháng này. Động thái này được cho là để thúc đẩy thỏa thuận thượng đỉnh Hàn – Mỹ, trong khi quá trình thương nghị với Mỹ về vấn đề này đang bế tắc. 

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ quay lại Nhật Bản

VOV.VN - Một khí tài chiến lược của Hải quân Mỹ vừa trở lại Nhật Bản sau một hải trình thử nghiệm ngắn ngày.

Chương mới cho hợp tác song phương Nhật Bản - Australia

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao của Nhật Bản cho biết sau hội đàm thượng đỉnh giữa Thủ tướng nước này Takaichi Sanae và Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố một tuyên bố chung và 2 văn kiện đặc biệt khác.

