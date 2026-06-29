Trung Quốc bổ sung thêm 40 thực thể Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cho biết, cả hai thông báo trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố. Thông báo cho biết, Trung Quốc đã quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản, bao gồm MITSUI E&S Co., Ltd, Trung tâm Bảo dưỡng Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. và Terra Drone Corporation vào danh sách theo dõi, vì người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối của các mặt hàng lưỡng dụng này không thể xác minh được.

Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG

Với quyết định này, các nhà xuất khẩu không được phép xin giấy phép chung hoặc nhận chứng chỉ xuất khẩu thông qua đăng ký và kê khai thông tin khi xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên. Khi xin giấy phép riêng, họ sẽ phải nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các thực thể có tên trong danh sách theo dõi và cung cấp cam kết bằng văn bản về việc các mặt hàng lưỡng dụng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào có thể góp phần tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.

MOFCOM cũng sẽ áp dụng việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn về người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể có tên trong danh sách theo dõi. Việc xuất khẩu liên quan đến người sử dụng quân sự Nhật Bản, mục đích quân sự hoặc bất kỳ người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối nào khác có thể góp phần tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản sẽ không được chấp thuận.

Cùng ngày, MOFCOM cũng thông báo đưa 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân”, do các thực thể này bị cáo buộc có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.

Các nhà xuất khẩu bị cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 20 thực thể này. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 20 thực thể này. Mọi hoạt động liên quan đang diễn ra sẽ phải chấm dứt ngay lập tức.

Người phát ngôn của MOFCOM tuyên bố, việc bổ sung 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và 20 thực thể khác vào danh sách theo dõi là “hoàn toàn chính đáng, hợp lý và đúng luật, nhằm kiên quyết kiềm chế xu hướng quân phiệt mới của Nhật Bản”.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, danh sách trừng phạt chỉ nhằm vào một số ít thực thể Nhật Bản và các biện pháp kiểm soát chỉ áp dụng đối với các mặt hàng lưỡng dụng. Các hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ không bị ảnh hưởng.

Hồi cuối tháng 2, Trung Quốc từng thông báo mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với 40 thực thể của Nhật Bản, trong đó 20 thực thể bị đưa vào danh sách kiểm soát và 20 doanh nghiệp, tổ chức khác vào diện theo dõi.

Động thái bổ sung ngày 29/6 là bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn châu Á, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Á tiếp tục biến động và các nền kinh tế lớn gia tăng sử dụng công cụ thương mại vì mục tiêu địa chính trị.