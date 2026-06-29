English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc bổ sung thêm 40 thực thể Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

Thứ Hai, 16:14, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 29/6 ra thông báo về việc đưa thêm 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách theo dõi và 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng.

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cho biết, cả hai thông báo trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố. Thông báo cho biết, Trung Quốc đã quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản, bao gồm MITSUI E&S Co., Ltd, Trung tâm Bảo dưỡng Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. và Terra Drone Corporation vào danh sách theo dõi, vì người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối của các mặt hàng lưỡng dụng này không thể xác minh được.

trung quoc bo sung them 40 thuc the nhat ban vao danh sach kiem soat xuat khau hinh anh 1
Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG

Với quyết định này, các nhà xuất khẩu không được phép xin giấy phép chung hoặc nhận chứng chỉ xuất khẩu thông qua đăng ký và kê khai thông tin khi xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên. Khi xin giấy phép riêng, họ sẽ phải nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các thực thể có tên trong danh sách theo dõi và cung cấp cam kết bằng văn bản về việc các mặt hàng lưỡng dụng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào có thể góp phần tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.

MOFCOM cũng sẽ áp dụng việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn về người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể có tên trong danh sách theo dõi. Việc xuất khẩu liên quan đến người sử dụng quân sự Nhật Bản, mục đích quân sự hoặc bất kỳ người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối nào khác có thể góp phần tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản sẽ không được chấp thuận.

Cùng ngày, MOFCOM cũng thông báo đưa 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân”, do các thực thể này bị cáo buộc có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.

Các nhà xuất khẩu bị cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 20 thực thể này. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 20 thực thể này. Mọi hoạt động liên quan đang diễn ra sẽ phải chấm dứt ngay lập tức.

Người phát ngôn của MOFCOM tuyên bố, việc bổ sung 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và 20 thực thể khác vào danh sách theo dõi là “hoàn toàn chính đáng, hợp lý và đúng luật, nhằm kiên quyết kiềm chế xu hướng quân phiệt mới của Nhật Bản”.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh, danh sách trừng phạt chỉ nhằm vào một số ít thực thể Nhật Bản và các biện pháp kiểm soát chỉ áp dụng đối với các mặt hàng lưỡng dụng. Các hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ không bị ảnh hưởng.

Hồi cuối tháng 2, Trung Quốc từng thông báo mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với 40 thực thể của Nhật Bản, trong đó 20 thực thể bị đưa vào danh sách kiểm soát và 20 doanh nghiệp, tổ chức khác vào diện theo dõi.

Động thái bổ sung ngày 29/6 là bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn châu Á, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Á tiếp tục biến động và các nền kinh tế lớn gia tăng sử dụng công cụ thương mại vì mục tiêu địa chính trị.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu bảo vệ nghiêm “lằn ranh đỏ” đất canh tác
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu bảo vệ nghiêm “lằn ranh đỏ” đất canh tác

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây tái khẳng định yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt “lằn ranh đỏ” 1,8 tỷ mẫu đất canh tác, coi đây là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu bảo vệ nghiêm “lằn ranh đỏ” đất canh tác

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu bảo vệ nghiêm “lằn ranh đỏ” đất canh tác

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây tái khẳng định yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt “lằn ranh đỏ” 1,8 tỷ mẫu đất canh tác, coi đây là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam
Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm 28/6 dự báo, một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam nước này từ ngày 29/6 đến 3/7. Trong 10 ngày tới, dự kiến ​có 1 cơn bão tấn công các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc. 

Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam

Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm 28/6 dự báo, một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam nước này từ ngày 29/6 đến 3/7. Trong 10 ngày tới, dự kiến ​có 1 cơn bão tấn công các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc. 

Không quân Trung Quốc và Nga tuần tra chiến lược chung trên không lần thứ 11
Không quân Trung Quốc và Nga tuần tra chiến lược chung trên không lần thứ 11

VOV.VN - Ngày 27/6, Không quân Trung Quốc và Nga đã tiến hành tuần tra chiến lược chung trên không tại các khu vực biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và vùng trời phía Tây Thái Bình Dương.

Không quân Trung Quốc và Nga tuần tra chiến lược chung trên không lần thứ 11

Không quân Trung Quốc và Nga tuần tra chiến lược chung trên không lần thứ 11

VOV.VN - Ngày 27/6, Không quân Trung Quốc và Nga đã tiến hành tuần tra chiến lược chung trên không tại các khu vực biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và vùng trời phía Tây Thái Bình Dương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ