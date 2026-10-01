Ngoại trưởng Nhật Bản và Iran điện đàm về đàm phán Iran - Mỹ

Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đề cập các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran diễn ra từ tuần trước và cho biết Nhật Bản liên tục nỗ lực hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng và sớm ổn định tình hình, cũng như giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, đồng thời cho biết Nhật Bản cũng mong muốn tạo đà cho ngoại giao cùng với các nước liên quan.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitu (trái) và Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Ngoại trưởng Motegi cũng mạnh mẽ đề nghị Iran tiếp tục thể hiện sự linh hoạt tối đa. Khi đề cập đến tổng quan Hội nghị Ngoại trưởng “Tăng cường hợp tác hàng hải để đạt được vùng biển an toàn và ổn định” do Nhật Bản đồng chủ trì tại New York nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa qua, ông Motegi đã nhắc lại tầm quan trọng của việc khôi phục hoạt động hàng hải tự do và an toàn qua eo biển Hormuz và đề nghị Iran có phản hồi mang tính xây dựng về vấn đề này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã giải thích tình hình hiện tại của các cuộc đàm phán với Mỹ và lập trường của Iran. Cả hai Bộ trưởng đều khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ để tìm ra giải pháp ngoại giao cho tình hình hiện nay.