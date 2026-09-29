Ông Trump ra điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Một quan chức Mỹ hôm 28/9 cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và khôi phục quyền tiếp cận các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng, nhưng chỉ khi Tehran đạt được “tiến bộ cụ thể” trong vấn đề hạt nhân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Một khu tổ hợp hạt nhân của Iran. Ảnh: Vantor

Theo quan chức trên, Mỹ đang tiến hành “các cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng thông qua các bên trung gian”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết nếu các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran chưa được giải quyết.

Cuối tuần qua, ông Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại Eo biển Hormuz, gọi đây là yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

Sau đó, ông Trump nói rằng ông kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần này. Quan chức Mỹ cho biết Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đang dẫn dắt các nỗ lực đàm phán của Washington.

Cũng trong ngày 28/9, ông Trump bác bỏ thông tin đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào với Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông khẳng định: “Tôi không hề đưa ra bất cứ điều gì cho họ!”

“Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn ký kết. Đó là điều mà có lẽ chúng ta đã đồng ý từ một năm trước. Họ đã quá tự tin và tính toán sai lầm”, ông Trump nói.

Theo quan chức Mỹ, Iran đã thể hiện sự linh hoạt trong một số vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân, nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất được thời điểm thực hiện các cam kết.