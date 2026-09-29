Iran kêu gọi cử tri Mỹ phản đối chính sách của ông Trump

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa kêu gọi cử tri Mỹ phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump và ủng hộ quan hệ hòa bình giữa hai nước trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi được đưa ra trong một bức thư ngỏ dài 25 trang gửi người dân Mỹ hôm 29/8. Trong thư, IRGC kêu gọi người Mỹ phản đối việc Washington ủng hộ Israel cũng như tham gia các cuộc chiến ở nước ngoài, đồng thời cho rằng Iran và Mỹ hoàn toàn có thể chung sống hòa bình nếu chính sách của Washington thay đổi.

Bức thư cũng cáo buộc Tổng thống Trump che giấu những gì Iran cho là bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân nước này – chương trình mà Israel coi là mối đe dọa nghiêm trọng – đồng thời nhấn mạnh tác động của việc Tehran hạn chế hoạt động vận chuyển dầu qua vùng Vịnh.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi nói với báo giới rằng ông không kỳ vọng bức thư có thể làm thay đổi chính sách của chính quyền Mỹ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 5 tuần. Tuy nhiên, ông cho rằng thông điệp này có thể được cử tri Mỹ tiếp nhận.

“Người dân Mỹ không nắm rõ nhiều diễn biến thực tế. Chúng tôi tin rằng nếu biết nhiều hơn, họ sẽ có suy nghĩ khác và đưa ra những quyết định khác”, ông Mohebbi nói.

Một trong những lý do Tổng thống Trump đưa ra để đối đầu với Iran là yêu cầu bảo đảm Tehran không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Tuần trước, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump tuyên bố Mỹ có thể “đánh bại” Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu muốn. “Mỹ biết rõ rằng Iran không hề có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân”, ông Mohebbi nói.

Người phát ngôn IRGC tiếp tục chỉ trích Tổng thống Trump, cáo buộc ông là người không đáng tin cậy và cho rằng các quyết định liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ cũng như tính mạng binh sĩ nước này đang được đặt dưới sự lãnh đạo của một người mà ông mô tả là “kẻ nói dối kinh niên” và “tham lam tột độ”.

Ông Mohebbi cũng bác bỏ các tuyên bố từ phía Mỹ rằng Iran đã mất phần lớn quyền kiểm soát đối với Eo biển Hormuz, trong bối cảnh quân đội Mỹ đã bảo vệ một số tàu chở dầu rời khỏi vùng Vịnh.

Theo dữ liệu của Kpler, hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz đã phục hồi trong tháng 9, với lưu lượng dự kiến đạt gần 10 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng một nửa mức trước khi xảy ra xung đột.