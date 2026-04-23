Ngọai trưởng Philippines nêu 3 ưu tiên chiến lược đưa ASEAN vượt lên khủng hoảng

Hội thảo với chủ đề "Tiến lên trong khủng hoảng: Quan hệ Philippines-Indonesia, nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN và khả năng phục hồi khu vực" do Cộng đồng Chính sách đối ngoại Indonesia (FPCI) tổ chức với sự tham dự của các nhà ngoại giao, các học giả, chuyên gia, các cơ quan truyền thông cũng như sinh viên trường đại học Atma Jaya ở Jakarta.

Ngoại trưởng Philippines Theresa P. Lazaro khẳng định, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể xa vời về mặt địa lý, nhưng tác động có thể cảm nhận mọi trạm xăng ở Manila và mọi khu chợ ở Jakarta. Điều này cho thấy không có hòn đảo nào thực sự biệt lập và ASEAN đang nỗ lực hợp tác để bảo vệ các thành quả chung và sức sống của khu vực.

Theo đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có quyết tâm chiến lược, triệu tập hai phiên họp đặc biệt để đối phó với những hậu quả của cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và đảm bảo phản ứng của khu vực vẫn chủ động và hiệu quả. Cuộc tham vấn rộng rãi này sẽ định hướng chương trình nghị sự cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 58 vào tháng 5 tới tại Cebu, Philippines, với trọng tâm là 3 vấn đề cấp bách nhất hiện nay: củng cố an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung lương thực và trên hết là đảm bảo an toàn và phúc lợi tuyệt đối cho người dân ASEAN, bất kể họ ở đâu trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Theresa P. Lazaro cũng khẳng định với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines cam kết dẫn dắt ASEAN hướng tới ổn định với 3 ưu tiên hoạt động: “Thứ nhất, chúng tôi đang thiết lập các nền tảng hòa bình và an ninh. Chúng ta đang ủng hộ một khu vực nơi sự ổn định được duy trì thông qua đối thoại, thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tăng cường hợp tác vì các mục tiêu an ninh, quốc phòng và các vấn đề phi truyền thống. Thứ hai, chúng tôi đang xây dựng các hành lang thịnh vượng thông qua chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi, hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, chuyển đổi số và phát triển bền vững toàn diện trong khu vực. Nếu khủng hoảng xảy ra, dòng chảy lương thực, phân bón và năng lượng phải được đảm bảo không bị gián đoạn. Cuối cùng, nỗ lực của chúng tôi hướng đến việc trao quyền cho người dân. Chúng tôi đang thúc đẩy sự gắn kết xã hội, bảo vệ các tầng lớp dễ bị tổn thương trong ngành dịch vụ và trao quyền cho thanh niên dẫn dắt quá trình chuyển đổi số và kinh tế”.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cũng nhấn mạnh “linh hồn của ngoại giao khu vực”, là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ASEAN, được ký kết tại Indonesia năm 1976. Với cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm, Hiệp ước đã mang lại những lợi ích của hòa bình, cho phép Đông Nam Á trở thành trung tâm tăng trưởng. Ngoài ra, tính phù hợp lâu dài của Hiệp ước ASEAN cũng được khẳng định bởi sự gia tăng số lượng các quốc gia ngoài khu vực muốn tham gia, minh chứng mạnh mẽ cho các nguyên tắc của Hiệp ước không chỉ giá trị tại Đông Nam Á mà còn mang tính phổ quát, đại diện cho khát vọng toàn cầu về một thế giới được xây dựng trên lý trí và công lý. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines khẳng định, với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai” của ASEAN 2026, là lời kêu gọi hành động hợp tác tập thể trong một thế giới với những lợi ích bị chia cắt.