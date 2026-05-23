Ngoại trưởng Rubio: Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt sự hiện diện quân sự tại châu Âu

Thứ Bảy, 15:00, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo các đồng minh NATO rằng châu Âu cần làm quen với việc Mỹ sẽ cắt giảm quân số đồn trú tại lục địa này.

Phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao NATO ở Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc cắt giảm quân số Mỹ tại châu Âu là xu hướng khó tránh khỏi, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên phân bổ lại nguồn lực trên phạm vi toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Trước những lo ngại sâu sắc từ phía các đồng minh châu Âu về việc Mỹ có thể rút lui đột ngột hoặc bỏ rơi nghĩa vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, ông Rubio thừa nhận tính chất nhạy cảm của vấn đề, đồng thời khẳng định "không có điều gì là đáng ngạc nhiên cả".

Mặc dù được xem là tín hiệu không tích cực đối với quốc phòng châu Âu, các thông tin bên lề cho thấy Washington không hoàn toàn cắt đứt các cam kết, song các chi tiết về tiến trình và quy mô triển khai lực lượng mới hiện vẫn còn khá mơ hồ. Tuyên bố của ông Rubio phản ánh đúng lộ trình mà chính quyền của ông Donald Trump đã theo đuổi, thúc đẩy châu Âu tự chủ hơn về mặt quân sự và tăng cường ngân sách quốc phòng nội bộ để tự bảo vệ mình thay vì tiếp tục phụ thuộc quá lớn vào chiếc ô an ninh của Mỹ.

Phản ứng trước thông báo mới, nội bộ các nước châu Âu đan xen giữa sự lo ngại và nỗ lực xoa dịu tình hình. Dù Tổng thư ký NATO Mark Rutte và lãnh đạo một số nước thừa nhận đã chuẩn bị tinh thần cho làn sóng rút quân này từ một năm trước, các quyết định thay đổi lực lượng đột ngột của chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn khiến các đồng minh rơi vào trạng thái "đứng ngồi không yên". Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard thẳng thắn chia sẻ "tình hình thực sự rất rối rắm và không dễ để xoay xở".

Bên cạnh đó, châu Âu cũng đang gấp rút hành động để chứng minh năng lực với Washington. Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới, các nước thành viên đang lên kế hoạch cho một loạt thỏa thuận mua sắm vũ khí lớn từ Mỹ, đồng thời tăng cường ngân sách quốc phòng nội bộ nhằm san sẻ gánh nặng. Một số quốc gia cũng bắt đầu điều phối tàu chiến đến gần khu vực Trung Đông như một động thái nhượng bộ, sẵn sàng cho "Kế hoạch B" nhằm bảo vệ eo biển Hormuz như phía Mỹ thúc giục.

Vì sao ông Trump triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Washington cân nhắc giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược mới của Mỹ với NATO.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Mỹ NATO lính Mỹ ở châu Âu
Châu Âu để ngỏ khả năng đáp trả trong căng thẳng thương mại với Mỹ
VOV.VN - Những điểm nóng địa chính trị dồn dập, từ cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, căng thẳng ở Iran đến xung đột Nga-Ukraine... đang trở thành chất xúc tác đẩy nhanh tiến trình hội nhập trong Liên minh châu Âu. Giờ đây, EU không chỉ tìm thấy tiếng nói chung mà còn tiến xa hơn trên lộ trình nhất thể hóa.

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

