Châu Âu để ngỏ khả năng đáp trả trong căng thẳng thương mại với Mỹ

Phát biểu trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính các nước châu Âu tại Brussels, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết Liên minh châu Âu (EU) ưu tiên giải quyết bất đồng với Mỹ thông qua đối thoại, song nhấn mạnh khối này sẽ không do dự triển khai các biện pháp cần thiết nếu lợi ích bị đe dọa. Các phương án đáp trả bao gồm thuế đối ứng và công cụ phòng vệ thương mại, đã được chuẩn bị trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc áp thuế lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu từ châu Âu. Đây là động thái có thể giáng đòn trực tiếp vào ngành công nghiệp chủ lực của Đức cũng như nhiều nền kinh tế khác trong Khối 27.

Diễn biến hiện nay cho thấy những rạn nứt trong quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa được tháo gỡ, trong khi các nỗ lực đạt được một khuôn khổ hợp tác thương mại ổn định giữa hai bên còn gặp nhiều trở ngại.

Giới quan sát nhận định lập trường của EU phản ánh chiến lược “vừa hợp tác, vừa phòng vệ”, nhằm tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện nhưng vẫn bảo đảm khả năng phản ứng quyết liệt trước các sức ép từ Washington.