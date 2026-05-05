Châu Âu để ngỏ khả năng đáp trả trong căng thẳng thương mại với Mỹ

Thứ Ba, 09:19, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tuyên bố Liên minh châu Âu đang duy trì sự thống nhất và sẵn sàng hành động nhằm bảo vệ lợi ích chung, trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ có dấu hiệu leo thang.

Phát biểu trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính các nước châu Âu tại Brussels, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết Liên minh châu Âu (EU) ưu tiên giải quyết bất đồng với Mỹ thông qua đối thoại, song nhấn mạnh khối này sẽ không do dự triển khai các biện pháp cần thiết nếu lợi ích bị đe dọa. Các phương án đáp trả bao gồm thuế đối ứng và công cụ phòng vệ thương mại, đã được chuẩn bị trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết Liên minh châu Âu sẽ không do dự triển khai các biện pháp cần thiết nếu lợi ích bị đe dọa. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc áp thuế lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu từ châu Âu. Đây là động thái có thể giáng đòn trực tiếp vào ngành công nghiệp chủ lực của Đức cũng như nhiều nền kinh tế khác trong Khối 27.

Diễn biến hiện nay cho thấy những rạn nứt trong quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa được tháo gỡ, trong khi các nỗ lực đạt được một khuôn khổ hợp tác thương mại ổn định giữa hai bên còn gặp nhiều trở ngại.

Giới quan sát nhận định lập trường của EU phản ánh chiến lược “vừa hợp tác, vừa phòng vệ”, nhằm tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện nhưng vẫn bảo đảm khả năng phản ứng quyết liệt trước các sức ép từ Washington.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tình hình eo biển Hormuz, các nhà lãnh đạo của quốc gia châu Âu ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược này, khẳng định thành công phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn và giảm bớt căng thẳng Iran và Mỹ.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: châu Âu đáp trả khả năng đáp trả căng thẳng thương mại châu Âu và Mỹ quan hệ thương mại dấu hiệu leo thang
Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran

Ông Trump thẳng thừng bác bỏ sứ mệnh của châu Âu tại eo biển Hormuz

Chương mới cho châu Âu khi Hungary không còn là tiếng nói “lạc nhịp”

