Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran điện đàm khi đàm phán Mỹ - Iran chưa rõ ràng

Thứ Tư, 09:36, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/3 Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran về tình hình Trung Đông. Trong đó, Iran cho biết, eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả các bên và tàu thuyền, trừ các quốc gia đang có chiến tranh với nước này.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng các vấn đề nóng cần được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, thay vì sử dụng vũ lực. Ông kêu gọi các bên nắm bắt mọi cơ hội và triển vọng hòa bình, khởi động tiến trình hòa đàm sớm nhất có thể.

Ông tái khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vững lập trường khách quan và công bằng, phản đối việc xâm phạm chủ quyền của các nước khác, tích cực thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến tranh, nỗ lực vì hòa bình và ổn định khu vực.

ngoai truong trung quoc va iran dien dam khi dam phan my - iran chua ro rang hinh anh 1
Ông Trác Tuấn, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông gặp Đại sứ Israel tại Trung Quốc ngày 24/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thông báo cho ông Vương Nghị về những diễn biến mới nhất trong tình hình khu vực. Ông cảm ơn Trung Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh nhân dân Iran đang đoàn kết hơn trong việc chống lại sự xâm lược của nước ngoài, cũng như bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước. Ông khẳng định, eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả các bên và tàu thuyền có thể đi qua an toàn, nhưng các quốc gia đang có chiến tranh với Iran không nằm trong diện được xem xét.

Cùng ngày, ông Trác Tuấn, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông đã gặp Đại sứ Israel tại Trung Quốc để trao đổi về tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông. Tuy nhiên, thông tin về cuộc gặp không được tiết lộ.

Trước đó, hôm 23/3, phát biểu tại một cuộc họp báo về vấn đề này sau hoạt động ngoại giao con thoi tới hàng loạt quốc gia Trung Đông, ông Trác Tuấn nhấn mạnh, ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, cho rằng đối thoại và đàm phán là con đường đúng đắn để giải quyết bế tắc và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông khẳng định, những nỗ lực hòa giải ngoại giao của Trung Quốc sẽ không dừng lại chừng nào xung đột còn tiếp diễn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã có những “cuộc đàm phán hiệu quả” với Tehran, đồng thời tuyên bố Iran đã trao cho Mỹ “món quà rất lớn” liên quan đến dầu khí. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin đang đối thoại với Mỹ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
