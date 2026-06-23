Người dân châu Âu vật lộn với nắng nóng cực đoan phá vỡ các kỷ lục

VOV.VN - Mới đây, Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục đầu tiên trong năm từ đầu tuần tới. Nguyên nhân do một khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn vào bán đảo Iberia, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực vọt lên mức 45°C.
VOV.VN - Mới đây, Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục đầu tiên trong năm từ đầu tuần tới. Nguyên nhân do một khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn vào bán đảo Iberia, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực vọt lên mức 45°C.
VOV.VN - Nhiều quốc gia châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có nơi lên tới hơn 40°C, buộc chính quyền Pháp, Đức, Italy phải phát cảnh báo khẩn cấp. Hiện tượng cực đoan này được dự báo kéo dài và có thể chạm mức kỷ lục trong nhiều khu vực.
VOV.VN - Nhiều quốc gia châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có nơi lên tới hơn 40°C, buộc chính quyền Pháp, Đức, Italy phải phát cảnh báo khẩn cấp. Hiện tượng cực đoan này được dự báo kéo dài và có thể chạm mức kỷ lục trong nhiều khu vực.
VOV.VN - Bên cạnh những kỷ lục về khán giả và bầu không khí sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn là nắng nóng và thời tiết cực đoan. Theo các nghiên cứu mới, đây có thể là kỳ World Cup nóng nhất trong lịch sử.
VOV.VN - Bên cạnh những kỷ lục về khán giả và bầu không khí sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn là nắng nóng và thời tiết cực đoan. Theo các nghiên cứu mới, đây có thể là kỳ World Cup nóng nhất trong lịch sử.