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Người dân châu Âu vật lộn với nắng nóng cực đoan phá vỡ các kỷ lục

Thứ Ba, 10:22, 23/06/2026

VOV.VN - Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục và khiến người dân nhiều nước chật vật ứng phó. Ít nhất 18 người thiệt mạng tại Pháp, trong khi các chính phủ đồng loạt phát cảnh báo và triển khai biện pháp khẩn cấp.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters, AP
Tag: VOV nắng nóng châu Âu thời tiết cực đoan thiệt mạng
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Trang:
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Ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại Pháp, trong đó có hai trẻ nhỏ bị bỏ lại trong ô tô giữa thời tiết nắng nóng, khi một đợt sóng nhiệt bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu và phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tại nhiều thành phố trong ngày 22/6.
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Trong bối cảnh nhiều trường học tại Pháp phải đóng cửa hoặc điều chỉnh lịch học, các nhà khí tượng tại Anh dự báo nhiệt độ trong tuần này có thể phá vỡ các kỷ lục của tháng 6.
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Tại Bordeaux, vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng ở miền Tây nước Pháp, nhiệt độ lên tới 41,9 độ C, vượt qua mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 8 năm ngoái.
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Tại Poitiers ở miền Trung nước Pháp, nhiệt độ đạt 41,2 độ C, phá vỡ mức cao nhất từng được thiết lập từ năm 1947.
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Ở San Sebastián, thành phố ven biển thuộc miền Bắc Tây Ban Nha vốn có khí hậu mát mẻ hơn, nhiệt độ dự kiến chạm ngưỡng 40 độ C, cao hơn gấp đôi mức trung bình lịch sử trong ngày 22/6, theo dữ liệu từ Reuters Climate Monitor.
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Một báo cáo công bố hồi tháng 4 của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Âu đang nóng lên với tốc độ hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu.
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Tại Đông Nam nước Pháp, các nhân viên cấp cứu đã không thể cứu sống hai trẻ em 2 tuổi và 4 tuổi, được mẹ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trong chiếc xe gia đình đỗ bên ngoài nhà.
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Ngoài ra, ba người cao tuổi từ 80 đến 95 tuổi đã tử vong trong cuối tuần qua tại khu vực Bordeaux do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng, bà Sophie Brocas - quan chức chính quyền địa phương cho hay.
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“Chỉ nên bơi tại những khu vực có lực lượng giám sát", người phát ngôn Cơ quan An toàn Dân sự Pháp Jérôme Boulanger cảnh báo sau khi có 13 trường hợp tử vong do đuối nước được ghi nhận từ 21/6 đến 22/6. Năm ngoái, số ca chết đuối tại Pháp đã tăng 172% trong các đợt nắng nóng khi nhiều người tìm cách giải nhiệt bằng việc xuống nước.
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Các chuyên gia cho biết đợt nắng nóng đang ảnh hưởng đến phần lớn châu Âu là do hiện tượng “khối Omega” vì hình thái của nó giống chữ cái Omega trong bảng chữ cái Hy Lạp: một khối không khí nóng bị giữ lại ở trung tâm, trong khi không khí mát hơn nằm ở hai bên.
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Bà Clair Barnes, chuyên gia nghiên cứu thời tiết cực đoan và khí hậu tại Cao đẳng Hoàng gia London, cho biết hiện tượng này đang kéo luồng không khí nóng từ Bắc Phi và sa mạc Sahara lên châu Âu.
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“Nó đưa không khí nóng từ Bắc Phi, từ sa mạc Sahara lên phía Bắc và đó là lý do chúng ta chứng kiến đợt nắng nóng cực kỳ gay gắt này. Hệ thống thời tiết này di chuyển rất chậm, khiến hầu như không có gió hay làn gió mát nào giúp giảm bớt cảm giác oi bức”, bà Clair Barnes cho hay.
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Theo bà Barnes, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ của các đợt nắng nóng và bão, khiến nhiệt độ cao hơn và lượng mưa lớn hơn, qua đó làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu.
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Cơ quan Khí tượng Anh cho biết hôm 22/6 rằng đợt nắng nóng kéo dài bốn ngày tại nước này có thể đẩy nhiệt độ vượt ngưỡng 39 độ C ở một số khu vực, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tháng 6 là 35,6 độ C, được ghi nhận vào các năm 1957 và 1976.
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Chỉ vài tuần trước, Anh cũng đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. “36 độ C sẽ là mức nóng vô cùng khó chịu”, nhà khoa học dữ liệu Lewis Jennings nói khi đi dạo tại trung tâm London.
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Tại Pháp, thủ đô Paris được dự báo ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 6, với nhiệt độ lên tới 38,4 độ C, theo số liệu sơ bộ từ cơ quan khí tượng Meteo-France.
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“Chúng tôi đang chứng kiến nhiệt độ cao hơn từ 5 đến 10 độ C so với mức bình thường của thời điểm này trong năm và tại một số khu vực phía Bắc thậm chí còn cao hơn 10 độ C so với trung bình”, ông Rubén del Campo, người phát ngôn của Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET), cho biết.
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Italy ngày 22/6 đã phát đi cảnh báo đỏ về nắng nóng đối với 12 thành phố trên cả nước.
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Tại thành phố Turin, công ty tiện ích Iren cho biết họ đã tăng gấp đôi ca làm việc của nhân viên và bổ sung thêm máy phát điện để ứng phó với tình trạng mất điện cục bộ khi lưới điện chịu áp lực lớn do nhu cầu sử dụng điện tăng vọt.
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Một người đàn ông che ô trong thời tiết nắng nóng ở Italy.
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Xuống nước là cách để nhiều người dân châu Âu giải nhiệt những ngày nắng nóng
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Bà Romaine de Jaegere, nhà sáng lập Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã tại Temploux (Bỉ), cho biết các loài chim như chim yến, chim én, chim sẻ, chim cú và chim sáo - vốn làm tổ dưới mái nhà, đang chịu tác động đặc biệt nặng nề từ nền nhiệt bất thường.Theo bà: “Nhiệt độ trên mái nhà đôi khi có thể lên tới 50, thậm chí 60 độ C. Vì vậy, nhiều con chim non chọn cách nhảy khỏi tổ thay vì chết ngạt và bị “nướng chín” ngay trong tổ của mình”.
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Bà cho biết trung tâm cứu hộ đã tiếp nhận 150 cá thể động vật chỉ trong vòng ba ngày qua, phản ánh tác động ngày càng nghiêm trọng của đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực châu Âu.

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