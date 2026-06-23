Người dân châu Âu vật lộn với nắng nóng cực đoan phá vỡ các kỷ lục

Nắng nóng cực đoan trở thành thách thức lớn tại World Cup 2026

VOV.VN - Bên cạnh những kỷ lục về khán giả và bầu không khí sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn là nắng nóng và thời tiết cực đoan. Theo các nghiên cứu mới, đây có thể là kỳ World Cup nóng nhất trong lịch sử.