Người dân Ukraine không còn là ưu tiên trong vấn đề nhận tị nạn tại EU

Phát biểu tại Diễn đàn Người tị nạn Toàn cầu diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), Ủy viên Ylva Johansson cho biết EU đã chuẩn bị tiếp nhận nhân đạo và tái định cư cho khoảng 61.000 người.

Người tị nạn Ukraine ở biên giới Ba Lan.

Tái định cư nghĩa là chuyển người tị nạn sang một nước thứ 3. Một số quốc gia giàu có, trong đó có Thụy Sĩ, đã tạm thời đình chỉ tiếp nhận người tị nạn do áp lực lên hệ thống tị nạn của họ.

Theo một tài liệu của EU, trong năm 2023, khoảng 17 quốc gia EU đã đưa ra cam kết cho người tị nạn tái định cư, trong đó Đức, Pháp và Tây Ban Nha là 3 quốc gia hào phóng nhất và số lượng người tị nạn Ukraine chiếm một phần lớn (hơn 4 triệu người) tại các nước EU.

Tuy nhiên, Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu Ylva Johansson bác bỏ cáo buộc EU chào đón người tị nạn Ukraine hơn so với người đến từ các quốc gia khác: “Chúng tôi đang tiếp nhận hơn 4 triệu người tị nạn Ukraine, bởi vì chúng tôi là nước láng giềng của Ukraine. Và đó thực sự là nơi cần đến. Và thật tuyệt vời, các quốc gia thành viên đã thể hiện tình đoàn kết. Một số quốc gia thành viên đang chịu trách nhiệm lớn hơn những quốc gia khác khi tiếp nhận người Ukraine và đó là lý do tôi vui mừng thông báo rằng Ủy ban châu Âu sẽ cung cấp thêm 65 triệu euro cho các quốc gia thành viên đang chịu áp lực nặng nề nhất do phải hỗ trợ đáng kể người tỵ nạn Ukraine.”