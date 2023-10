Nhật Bản hỗ trợ nhân đạo 10 triệu USD cho dải Gaza

Đây là khẳng định do Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko công bố trong buổi họp báo hôm nay. Khoản viện trợ này sẽ thông qua Cơ quan quốc tế với mục đích cung cấp nước, lương thực và vật tư y tế cho người dân bị thiệt hại tại Gaza.

Bà Kamikawa Yoko cho biết, khả năng xung đột vẫn còn kéo dài, tình hình vẫn ngày càng căng thẳng chưa có dự đoán về việc ngừng xung đột, do đó các quốc gia, tổ chức quốc tế cần tiếp tục hợp tác, tích cực đóng góp vào giải quyết vấn đề.

Ngoại trưởng Kamikawa Yoko.

Trước đó, trong chuyến thăm các quốc gia khu vực Đông Nam Á, bà Kamikawa Yoko cũng đã nhấn mạnh rằng tất cả những lý do cho việc công kích và bắt cóc dân thường đều không chính đáng.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp sáng nay với lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Kamikawa Yoko khẳng định, chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế nhằm ổn định sớm tình hình tại Gaza, đồng thời sẽ đảm bảo an toàn cho người dân Nhật Bản đang sinh sống tại đây, bao gồm việc sơ tán công dân ra khu vực an toàn hoặc về nước.