Bế tắc tìm đường rời khỏi dải Gaza và Bờ Tây

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles hôm nay cho biết, có 45 công dân Australia, trong đó có trẻ em đang mắc kẹt ở dải Gaza. Australia đã yêu cầu công dân nước này di chuyển đến phía Nam của dải Gaza trong lúc thảo luận với các quốc gia khác về việc thiết lập tuyến đường nhân đạo ra khỏi dải Gaza. Trong lúc này, các công dân Australia vẫn bị mắc kẹt ở dải Gaza trong điều kiện Israel liên tục thực hiện các vụ tấn công và khu vực bị cắt điện, nước, không có nhiên liệu và thực phẩm.

Mặc dù Israel tuyên bố đã mở hai tuyến đường ở dải Gaza để mọi người có thể di chuyển xuống phía Nam trong 6 giờ song con đường này vẫn chưa thể đưa mọi người thoát khỏi cuộc xung đột.

Người dân chờ đợi ở cửa khẩu Rafah giáp với Ai Cập. Nguồn: AP

Theo truyền thông Australia, con đường an toàn duy nhất rời khỏi dải Gaza xuống phía Nam và đi qua biên giới Ai Cập. Tuy vậy đến nay Ai Cập vẫn đóng cửa biên giới.

Không chỉ riêng tại dải Gaza, việc tìm đường ra khỏi Bờ Tây, một khu vực khác do người Palestin kiểm soát cũng đang rất khó khăn. Truyền thông Australia dẫn lời người dân Australia đang ở Bờ Tây cho biết, vì lo ngại nhiều người không thể đến được sân bay Ben Gurion ở Israel để lên các chuyến bay sơ tán nên Australia đã cố gắng tổ chức chuyến xe bus đón công dân của mình ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây để đến Jordan vào hôm qua và sáng nay song các kế hoạch này đều không thực hiện được. Mặc dù lý do không được công bố song người dân Australia ở Bờ Tây cho biết nhiều người thậm chí không thể di chuyển đến Ramallah do tình hình an ninh và không có đủ giấy tờ chứng minh việc tham gia các chuyến đi sơ tán do chính phủ Australia tổ chức tại các trạm kiểm soát. Australia hy vọng vào ngày mai sẽ tổ chức được chuyến đi này.

Không chỉ khó khăn do tình hình an ninh, việc ra khỏi Bờ Tây cũng gặp trở ngại khác khi Jordan yêu cầu những người muốn đến nước này phải xuất trình việc đã đặt vé máy bay rời khỏi Jordan trong 72 giờ sau khi đặt chân đến nước này. Trong lúc chưa biết khi nào có thể rời khỏi Bờ Tây để đến Jordan, nhiều người chưa dám đặt vé máy bay. Và nếu những người đã đặt vé máy bay thì cũng gặp phiền phức khi 2 chuyến đi dự định trong ngày hôm qua và hôm nay đều bị hủy.

Trước đó, Australia đã tổ chức một số chuyến bay sơ tán đưa khoảng 600 công dân nước này và người dân một số quốc gia rời khỏi Israel. Tổng cộng, kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas diễn ra, khoảng 1.200 người dân Australia đã rời khỏi khu vực này trong khi khoảng 1000 người vẫn còn đang ở lại.