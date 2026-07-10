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Nhật Bản hủy gần 200 chuyến bay trước khi siêu bão Bavi đổ bộ

Thứ Sáu, 08:54, 10/07/2026
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VOV.VN - Siêu bão Bavi sẽ đổ bộ vào Nhật Bản kể từ hôm nay (10/7) kèm theo mưa rất lớn và gió giật mạnh. Đến nay, có gần 200 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa và Kagoshima đã phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn. 

Các hãng hàng không Nhật Bản cho biết, do ảnh hưởng của siêu bão Bavi, gần 200 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Sân bay Naha ở tỉnh Okinawa, Sân bay Kagoshima ở tỉnh Kagoshima, ​dự kiến bị hủy trong hôm nay (10/7), trong đó chủ yếu là các chuyến bay nội địa đến và đi từ Okinawa.

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Lộ trình di chuyển của siêu bão Bavi. Ảnh: NHK

Tính đến sáng 10/7, hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) là doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhất khi quyết định hủy 104 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Sân bay Naha và các địa điểm khác. Hãng hàng không Japan Airlines cũng quyết định hủy 59 chuyến bay, trong khi các hãng hàng không khác cũng thông báo hủy nhiều chuyến bay trong ngày hôm nay.

Dự kiến sang đến ngày mai (11/7), sẽ có nhiều chuyến bay khác phải hủy bỏ hoặc hoãn chuyến, do dự báo có mưa rất lớn và gió giật dữ dội sẽ xảy ra, nhất là tại Okinawa. Các hãng hàng không Nhật Bản đang khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật và kiểm tra thông tin trên các trang web để có thể nắm bắt kịp thời những thông báo mới nhất.

Liên quan thông tin về siêu bão Bavi, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản sáng nay cho biết, cơn bão này hiện đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 20 km/giờ. Áp suất trung tâm là 935 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm bão là 45 mét/giây và tốc độ gió tức thời tối đa là 60 mét/giây. Dự kiến, ​​quần đảo Sakishima sẽ bắt đầu hứng chịu gió giật mạnh từ khoảng chiều nay, với tốc độ gió tức thời tối đa đạt 50 mét/giây và sang đến ngày mai là 60 mét/giây - sức gió được cho là đủ mạnh để gây sập nhà cửa, cây cối… kèm theo mưa giông cực lớn với lượng mưa có thể lên tới 250 mm ở một số khu vực trong 24 giờ tính đến sáng mai (11/7).

Đối với khu vực đảo chính Okinawa, tốc độ gió tức thời tối đa cũng được dự báo ở mức rất mạnh, lên tới 35 mét/giây trong cả ngày 10/07 và 11/07, cùng với biển động dữ dội. Thông tin này cũng làm dấy lên lo ngại về việc các khu vực ven biển ở Okinawa, Kagoshima có thể bị ngập lụt do thủy triều và sóng lớn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trước gió mạnh, sóng lớn, triều cường và khả năng xảy ra sạt lở đất. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa toàn diện, liên tục theo dõi các bản tin khẩn cấp và nhanh chóng di chuyển đến các tòa nhà kiên cố trước khi gió mạnh lên để đảm bảo an toàn.

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Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang tiến nhanh về phía Đài Loan (Trung Quốc), dự báo gây sóng lớn, triều cường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển ven bờ. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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