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Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

Thứ Năm, 11:19, 09/07/2026
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VOV.VN - Siêu bão Bavi đang tiến nhanh về phía Đài Loan (Trung Quốc), dự báo gây sóng lớn, triều cường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển ven bờ. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, siêu bão Bavi đang tiến gần khu vực ven biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan và dự kiến đổ bộ hoặc lướt qua khu vực phía Bắc đảo này vào ngày 11/7.

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Siêu bão Bavi có thể gây ra các hiện tượng sóng lớn, triều cường và ngập lụt trên diện rộng tại vùng biển ven bờ Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình CCTV)

Tính đến 17h ngày 8/7, tâm bão nằm trên vùng biển cách thành phố Cơ Long (Đài Loan) khoảng 1.430 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17. Ảnh mây vệ tinh cho thấy hoàn lưu bão phát triển mạnh, đường kính vượt 1.000 km. Dự báo trong những ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây đến Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h, sau khi ảnh hưởng Đài Loan sẽ hướng về khu vực ven biển từ miền Trung tỉnh Phúc Kiến đến phía Nam tỉnh Chiết Giang.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 9/7, phía Nam biển Hoa Đông sẽ xuất hiện sóng cao 3–5 m, có thể tăng lên 5–8 m trong các ngày 9–10/7. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh Chiết Giang ghi nhận sóng cao 2–2,8 m. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo tình trạng biển sẽ xấu đi nhanh chóng khi bão áp sát.

Về triều cường, khu vực từ phía Nam tỉnh Chiết Giang đến phía Bắc tỉnh Phúc Kiến có thể xuất hiện nước dâng khoảng 3 m. Nguy cơ nước dâng trùng với đỉnh triều vào đêm 11/7 là cao, có thể khiến mức cảnh báo triều cường được nâng lên cấp cao nhất. Đồng thời, các vùng trũng thấp ven biển được cảnh báo có nguy cơ ngập do nước biển dâng.

Tại Phúc Kiến, do tác động của bão, đến trưa 8/7 đã có 8 tuyến vận tải hành khách và 22 tàu khách dừng hoạt động; 110 công trình thủy đang thi công tạm dừng, 275 tàu thi công đã được di dời đến khu vực an toàn.

Cục Hải sự Phúc Kiến đã nâng mức ứng phó từ cấp IV lên cấp III, tập trung phòng chống tại khu vực biển phía Bắc Tuyền Châu, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra, rà soát an toàn và hướng dẫn tàu thuyền tránh khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường phát cảnh báo tới doanh nghiệp vận tải, tàu thuyền và các đơn vị thi công; tổ chức tuần tra, hướng dẫn tàu di chuyển tránh bão, đồng thời di dời các tàu lớn, tàu chở hàng nguy hiểm và tàu thi công trên biển. Các tuyến vận tải hành khách, cảng biển và hoạt động thi công ngoài khơi có thể tiếp tục bị đình chỉ khi cần thiết.

Ngoài ra, Phúc Kiến đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 2 tàu cứu nạn chuyên dụng, 4 trực thăng, 48 tàu tuần tra và hơn 100 tàu kéo túc trực, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp trên biển.

Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định, với quy mô hoàn lưu lớn và cường độ mạnh, siêu bão Bavi có thể gây ra các hình thái thiên tai nguy hiểm như sóng lớn, triều cường và ngập lụt ven biển trên diện rộng.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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