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Trung Quốc đánh giá siêu bão Bavi có sức mạnh tương đương cơn bão Lekima

Thứ Năm, 11:59, 09/07/2026
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VOV.VN - Siêu bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực đông nam Trung Quốc vào cuối tuần này, mang theo mưa lớn trên diện rộng và làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đến chiều 8/7, siêu bão Bavi di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h. Sức gió duy trì mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt khoảng 216km/h.

Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào tối 11/7 hoặc ngày 12/7.

Từ 9-15/7, hoàn lưu bão Bavi sẽ gây mưa lớn tại nhiều địa phương ở miền đông, miền trung và miền bắc Trung Quốc. Một số khu vực thuộc Quảng Tây, Hồ Bắc cùng ven biển Chiết Giang và Phúc Kiến có thể ghi nhận lượng mưa từ 300-500mm.

trung quoc danh gia sieu bao bavi co suc manh tuong duong con bao lekima hinh anh 1
Hình ảnh siêu bão Bavi nhìn từ vệ tinh (Ảnh: Reuters)

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa tại nhiều nơi có thể cao hơn 40-80% so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, trong khi một số khu vực có khả năng ghi nhận lượng mưa cao gấp đôi mức thông thường. Theo cơ quan này, sức mạnh của Bavi tương đương siêu bão Lekima - cơn bão đổ bộ vào các tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông năm 2019, từng gây lượng mưa tích lũy lên tới 600 mm tại một số địa phương.

Dự báo, sau khi di chuyển sâu vào đất liền, Bavi được dự báo sẽ tiếp tục gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh, gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam và Sơn Đông.

Trước diễn biến của bão, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc yêu cầu tàu cá khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn; công nhân làm việc trên các trang trại điện gió ngoài khơi và giàn khoan dầu khí cần được sơ tán kịp thời. Các khu du lịch ven biển, đặc biệt là trên các đảo và dọc bờ biển, được khuyến cáo nâng cao cảnh giác và tạm dừng hoạt động nếu cần thiết.

Chính quyền các địa phương ven biển cũng được yêu cầu gia cố cây xanh, công trình tạm và các công trình cao tầng nhằm hạn chế thiệt hại do gió mạnh. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế đi lại khi không cần thiết, tránh đến gần các công trình cao tầng để đề phòng vật rơi và chủ động chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết.

Theo dự báo, các dải mây dông sẽ bắt đầu hình thành từ ngày 10/7, mạnh lên trong ngày 11/7 trước khi siêu bão Bavi suy yếu dần vào ngày 12/7.

Tại tỉnh Chiết Giang, cơ quan chức năng đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với lũ lụt và bão theo hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc (cấp I là mức cao nhất). Trong khi đó, lực lượng an toàn hàng hải đã nâng mức ứng phó lên cấp III để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Bavi.

Lê Hoàng/VOV.VN
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