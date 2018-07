Nhật Bản: Ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng gay gắt bất thường

Các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản ngày 17/7 đưa tin, chỉ tính riêng trong 3 ngày (14-16/7), nắng nóng kỷ lục trên diện rộng tại Nhật Bản đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, trong khi khoảng hơn 2.000 người khác phải nhập viện vì say nắng.

Người dân ở Okayama (Nhật Bản) dưới cái nắng nóng 35 độ C. (Ảnh: Japan Today)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), vào trưa hôm nay (17/7), nhiệt độ tại các địa phương ở khu vực phía tây Nhật Bản đã được ghi nhận ở mức 34,3 độ C, và ảnh hưởng lớn đến quá trình khắc phục hậu quả của thảm họa mưa lũ tại khu vực này.

Trong khi đó, vào ngày 16/7, nhiệt độ tại nhiều địa phương của Nhật Bản đã tăng lên đỉnh điểm ở mức trên 39 độ C, như tại thị trấn Ibigawa và tỉnh Gifu là 39,3 độ C, thành phố Fukuchiyama, Kyoto…, nhiệt độ cũng ở mức hơn 39 độ C. Tại Thủ đô Tokyo, nhiệt độ cũng được ghi nhận ở mức 34 độ C.

Trước đó, ngày 15/7, nhiệt độ tại hơn 200 địa điểm trên toàn lãnh thổ Nhật Bản cũng được ghi nhận ở mức từ 35 độ C trở lên. Và điều này được đánh giá là chưa từng xảy ra tại Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải đưa ra cảnh báo đối với người dân sự cần thiết phải có biện pháp phòng ngừa say nắng và kiệt sức do thời tiết nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến hết tuần. Năm ngoái, tại Nhật Bản đã có 48 người thiệt mạng vào mùa nắng nóng, bắt đầu kể từ tháng 5-9, trong đó chỉ tính riêng trong tháng 7 đã có 31 người thiệt mạng vì nắng nóng./.