Nhật Bản kêu gọi người dân “lập tức sơ tán” sau trận động đất ở Aomori

Thứ Hai, 17:29, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi một trận động đất xảy ra tại tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản, gây ra những chấn động mạnh tại nhiều khu vực khác nhau, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đưa ra kêu gọi người dân “lập tức sơ tán đến nơi an toàn”sau cảnh báo về khả năng xảy ra sóng thần. 

Phát biểu trước báo giới vào lúc 17h15 chiều nay (20/4, theo giờ địa phương), Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh, đã xảy ra một trận động đất ở khu vực ngoài khơi đảo Sanriku vào lúc 16h53 chiều nay, với cường độ rung chấn ở mức 5+, độ lớn ước tính là 7,5, tại tỉnh Aomori.

nhat ban keu goi nguoi dan lap tuc so tan sau tran dong dat o aomori hinh anh 1
Động đất rung chuyển nhiều nơi ở Nhật Bản. Đồ họa: NHK.

Cảnh báo sóng thần - thậm chí cao tới 3m đã được ban hành cho các tỉnh Iwate, Hokkaido, vùng biển Thái Bình Dương thuộc tỉnh Aomori và vùng biển Thái Bình Dương thuộc Hokkaido. Người dân ở các khu vực có cảnh báo sóng thần cần ngay lập tức sơ tán đến vùng đất cao hoặc những nơi an toàn, bao gồm các tòa nhà sơ tán.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho biết, ngay sau động đất xảy ra, Chính phủ đã thành lập một Văn phòng thông tin liên lạc tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang tích cực đánh giá mức độ thiệt hại, triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp như cứu hộ và cứu trợ, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho người dân. Chính phủ Nhật Bản sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để quản lý khủng hoảng và sẽ có những hành động cần thiết để ứng phó với các diễn biến liên quan trận động đất.

Trong khi đó theo Đài NHK, tính đến nay, các đợt sóng thần cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi, cao nhất là tại Cảng Kuji, tỉnh Iwate với độ cao 80cm, Cảng Miyako, Iwate - sóng thần cao 40cm, Cảng Hachinohe, Aomori - sóng thần cao 30cm… Tỉnh Iwate cũng đã ban hành lệnh sơ tán đối với khoảng 10.920 hộ gia đình và hơn 20.900 người dân tại các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng bởi sóng thần.

Do động đất, nhiều tuyến tàu điện cao tốc và tàu thường đã phải tạm dừng do mất điện. Hàng loạt các Nhà máy điện hạt nhân ở Miyagi, Fukushima, Aomori, Ibaraki…, đều phải tiến hành kiểm tra mức độ an toàn. Đến nay, các nhà máy này được xác nhận chưa xảy ra bất kỳ bất thường nào do động đất gây ra.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Lại xảy ra loạt động đất mạnh tại Nhật Bản
VOV.VN - Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, tại khu vực phía Bắc tỉnh Nagano - miền Trung Nhật Bản, đã xảy ra 3 trận động đất liên tục, gây lo ngại cho cư dân địa phương. 

Giây phút xúc động kỷ niệm 15 năm sau thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản
VOV.VN - Ngày 11/03, Nhật Bản đều long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm kể từ ngày xảy ra thảm họa kép thiên nhiên động đất - sóng thần, và kéo theo sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi - thảm họa khiến 22.230 người thiệt mạng và mất tích.

Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần, nỗi đau vẫn hiện hữu
VOV.VN - Hôm nay 11/3, nhân kỷ niệm 15 năm xảy ra thảm họa kép thiên nhiên động đất - sóng thần ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản, khiến 22.230 người thiệt mạng và mất tích, đông đảo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã cùng nhau cầu nguyện cho các nạn nhân.

