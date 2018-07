Nhật Bản lo ngại số người chết do nắng nóng tăng cao

Hôm nay (20/7), nhiệt độ ở khu vực Tây và Đông Nhật Bản vẫn ở mức 38-40 độ C. Đây là đợt nóng kéo dài liên tục kỷ lục trong khoảng 10 năm trở lại đây tại Nhật Bản. Đã có hàng chục người chết do nắng nóng và con số này có khả năng còn tăng cao, đặc biệt là với người già. Hiện tượng sốc nhiệt đang được cảnh báo ở mức độ cao nhất.

Nhật Bản nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AFP

Theo Tổng Cục khí tượng Nhật Bản, đợt nóng này tiếp tục mở rộng ra toàn Nhật Bản và nhiệt độ sẽ tăng. Đến cuối tháng 7, đợt nắng nóng vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Tại Kyoto, nhiệt độ đo được ở mức 38,6 độ C. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp tại Kyoto nhiệt độ ở mức trên 38 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất và dài nhất trong vòng 138 năm qua. Ở các tỉnh thành khác, nhiệt độ cũng ở mức trên 38 độ C.

Trước tình hình khắc nghiệt của thời tiết, Tổng cục khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân hạn chế ra đường lúc nắng nóng, bật điều hòa trong nhà, dùng khăn lạnh, đặc biệt tránh để thiếu thành phần muối trong thức ăn.

Đặc biệt, ở khu vực phía Tây Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua cùng với ảnh hưởng từ đợt nắng lần này khiến bệnh dịch phát sinh. Tại các khu vực như Hiroshima, Okayama… hiện tượng lở núi vẫn còn, đồng thời phải hứng chịu thêm nắng nóng nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua, tính đến hôm nay (20/7) đã có 220 người chết và số người mất tích tiếp tục tăng.

Do đó, công việc khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn hết sức khẩn trương và tích cực. Khoảng 31.000 nhân viên thuộc lực lượng quân đội, phòng chống thiên tai, cùng 28 tàu trọng tải lớn, 38 máy bay có mặt tại 17 tỉnh của Nhật Bản để tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ./.

