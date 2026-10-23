Nhật Bản tập trung thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo

Theo nội dung Sách trắng Năng lượng vừa được Nội các Nhật Bản thông qua sáng 23/10, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Trung Đông khiến việc vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz trở nên khó khăn, Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm đảm bảo lượng dầu thô cần thiết ở trong nước, trong đó có giải pháp giải phóng lượng dầu dự trữ chiến lược và mua dầu thông qua các tuyến đường thay thế.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa ở Kashiwazaki, tỉnh Niigata, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Cùng với đó là tình trạng tắc nghẽn trong phân phối và mất cân bằng nguồn cung đối với một số sản phẩm liên quan đến dầu mỏ (như naphtha)… Tất cả những yếu tố này thêm một lần nữa đã phản ánh thực tế “dễ bị tổn thương của cơ cấu cung cầu năng lượng Nhật Bản”.

Sách trắng nêu rõ rằng, Nhật Bản “đã bước vào một kỷ nguyên mà các biện pháp thực hiện kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 không còn đủ để đối phó với tình hình hiện tại”, đặc biệt là khi những tình huống có thể phát sinh không thể giải quyết bằng các biện pháp đã từng được áp dụng, đồng thời cho rằng Nhật Bản “cần phải tăng cường khả năng phục hồi một cách cơ bản để sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai”.

Trước thực tế này, để giải quyết hiệu quả những thách thức, Sách trắng nhấn mạnh: “Nhật Bản sẽ nỗ lực đảm bảo nguồn cung nhiên liệu hóa thạch ổn định từ nước ngoài, và trong trung và dài hạn, sẽ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo”. Về trước mắt, Nhật Bản sẽ cấp bách thực hiện tái cấu trúc và tăng cường khả năng phục hồi cho hệ thống cung cầu năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung ứng dầu thô và nhiên liệu (như naphtha).

Ngoài ra, Sách trắng cũng nêu rõ Nhật Bản sẽ hợp tác với các nước châu Á và Trung Đông để tăng cường chuỗi cung ứng. Trong vấn đề nhiên liệu xăng, Sách trắng lưu ý “giá cả vẫn ở mức ổn định nhờ trợ cấp”, và giá xăng tại Nhật Bản ở mức thấp nhất so với các quốc gia châu Âu và Mỹ.