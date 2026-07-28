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Nhật Bản kiểm tra toàn bộ nhà máy điện hạt nhân chịu rung chấn từ động đất 7,1 độ

Thứ Ba, 17:03, 28/07/2026
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VOV.VN - Trước đó, vào lúc 16h27 chiều 28/7 (theo giờ địa phương), tại khu vực Kyushu - miền Nam Nhật Bản, vừa xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ. Hoạt động địa chấn này đã khiến Chính phủ Nhật Bản phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Động thái đầu tiên của Chính phủ Nhật Bản là việc tất cả các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực chịu rung chấn phải lập tức tiến hành kiểm tra hiện trạng để phát hiện các vấn đề bất thường do động đất gây ra. Theo báo cáo nhanh của Công ty điện lực Kyushu, cho đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương và chưa phát hiện sự cố tại các lò phản ứng. Công ty điện lực Shikoku cũng xác nhận không có thay đổi trong nồng độ phóng xạ tại các tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Ikata.

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Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Trong khi đó, 2 phút sau khi xảy ra động đất, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chỉ thị cho các bộ ngành, cơ quan hữu quan lập tức tiến hành điều tra thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của động đất để sẵn sàng tiến hành cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân tìm nơi lánh nạn và báo cáo tình trạng thiệt hại sớm nhất có thể.

Trong cuộc họp báo bất thường vừa diễn ra, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: “Ngay sau khi xảy ra động đất, Chính phủ đã triệu tập khẩn cấp các thành viên của Trung tâm quản lý khủng hoảng trực thuộc Phủ Thủ tướng để bàn biện pháp đối phó. Với phương châm tính mạng con người là trên hết, các cơ quan liên quan sẽ thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng và có các biện pháp thích hợp, nhanh chóng để đối phó với thiên tai”.

Đồng thời với cuộc họp báo của Chính phủ, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng tổ chức một cuộc họp khẩn để thông báo tình hình động đất và đưa ra các khuyến cáo cần thiết đối với người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã bắt đầu thu thập thông tin về người Việt Nam đang có mặt tại khu vực xảy ra động đất.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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