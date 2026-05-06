Nhật Bản thúc đẩy tìm kiếm nguồn cung khoáng sản và năng lượng tại châu Phi

Các nguồn tin ngoại giao của Nhật Bản cho hay, tại cuộc hội đàm vừa diễn ra vào hôm 5/5, theo giờ địa phương, tại Nam Phi, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi Ronald Lamola đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, phi các-bon hóa và đặc biệt là khoáng sản thiết yếu, trong khi Nam Phi được thiên nhiên ưu đãi một nguồn tài nguyên hàng đầu thế giới về Platinum (Pt) và Manganese (Mn).

Nam Phi là điểm đến cuối cùng trong chuyến công du châu Phi lần này của ông Motegi. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản đã đến Zambia, Angola, Kenya và cũng đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng liên quan đến dầu mỏ, khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm, và hợp tác an ninh.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu (trái) và Ngoại trưởng Zambia Mulambo Hamakuni Haimbe. Ảnh Jiji Press

Nhân chuyến thăm Angola, ông Motegi đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço. Tại đây, phía Nhật Bản khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế trong các lĩnh vực chiến lược như đất hiếm, khoáng sản thiết yếu và năng lượng. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản vào hoạt động sản suất, kinh doanh dầu thô của Angola, bao gồm cả giai đoạn tiền kỳ.

Trong khi đó, tại Kenya, hai bên thỏa thuận sẽ thắt chặt hợp tác an ninh, trong đó có việc Kenya tận dụng viện trợ an ninh chính thức (OSA) với cơ chế cung cấp trang thiết bị quốc phòng, vũ khí - khí tài quân sự của Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia. Ông Motegi cũng đề cập khả năng sẽ tiếp tục tham gia các dự án xây dựng cảng biển tại khu vực Đông Phi thông qua cơ chế hợp tác công tư.

Theo giới quan sát, chuyến công du châu Phi lần này của Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bao gồm cả các mục tiêu chiến lược, góp phần giải quyết nhiều bài toán mà Tokyo đang phải đối mặt, liên quan đến nguồn cung nhiêu liệu và khoáng sản thiết yếu, do tình hình Trung Đông căng thẳng và các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc.