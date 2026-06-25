Nhật Bản thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất

Theo ghi nhận ban đầu của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của động đất nằm ở khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate, với độ sâu khoảng 50km, chấn độ ở tâm chấn lên tới 6,9 độ. Động đất đã gây những chấn động mạnh tại toàn bộ vùng Đông Bắc Nhật Bản, trong đó, nhiều đơn vị hành chính của tỉnh Aomori là trên 6 độ, Iwate là gần 6 độ, Hokkaido là 4 độ.

Bản đồ phân bố rung chấn do NHK đăng tải.

Các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm về động đất - sóng thần, sạt lở đất đá… trên toàn khu vực, yêu cầu người dân tránh xa các cửa sông, bờ biển, áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cá nhân, theo dõi sát các thông báo về diễn biến tới đây của động đất do Cơ quan khí tượng Nhật Bản cung cấp.

Do ảnh hưởng của động đất, nhiều tuyến tàu cao tốc Shinkansen và nhiều nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đã buộc phải tạm dừng hoạt động và tiến hành kiểm tra hiện trạng sau rung chấn. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với động đất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã bắt đầu thu thập thông tin về tình hình Cộng đồng Việt Nam tại khu vực động đất và đã sẵn sàng để tiến hành bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.