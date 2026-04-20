Nhật Bản vẫn duy trì được lượng dự trữ dầu thô hàng đầu thế giới

Trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay (20/4) tại Tokyo, trả lời câu hỏi về việc có cần kêu gọi người dân tiết kiệm điện và nhiên liệu hay không, khi tình hình Trung Đông vẫn đang có nhiều diễn biến khó lường và mùa hè đang đến gần, kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nói: “Tôi vẫn chưa nhận được báo cáo về việc tình hình hiện nay ảnh hưởng ngay đến cung cầu dầu thô trong nước. Về tổng thể, Nhật Bản vẫn đảm bảo một lượng dầu cần thiết”.

Kho dự trữ dầu quốc gia của Nhật Bản tại Tomakomai. Ảnh: Jiji Press

Bộ trưởng Kihara cũng khẳng định trong ngắn hạn, Nhật Bản chưa gặp trở ngại trong việc duy trì ổn định nguồn cung, tuy nhiên, chính phủ sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất. Theo ông Kihara, căng thẳng tại Iran có khả năng sẽ kéo dài và để đối phó với tình hình, ngoài việc tiếp tục mở kho dự trữ dầu quốc gia, ưu tiên trước mắt là cần tìm kiếm nguồn cung và tuyến vận chuyển thay thế.

Theo giới quan sát, thái độ lạc quan của Chính phủ Nhật Bản là hoàn toàn có cơ sở, với bằng chứng là việc cam kết duy trì giá xăng bán lẻ trung bình tại thị trường trong nước ở mức trên dưới 170 JPY/1 lít đã nhanh chóng được thực hiện. Bên cạnh đó, Nhật Bản vẫn đang duy trì được một lượng dự trữ dầu thô lớn.

Tính đến thời điểm giữa tháng Tư này, sau khi đã giải phóng 8.500.000 ki-lô-lít (kl, 1 kl = 1.000 lít) dầu thô, lượng dự trữ chiến lược của nước này vẫn đang mức tương đương khoảng từ 222 đến 230 ngày sử dụng trung bình, trong đó, lượng dự trữ của khu vực nhà nước là khoảng từ 139 đến 143 ngày. Các con số này cao hơn nhiều so với mức 90 ngày do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) quy định.