Nhật Bản đảm bảo đáp ứng đủ lượng dầu thô cần thiết cho đến đầu năm 2027

Thứ Hai, 11:38, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng ở Iran, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng có thể đảm bảo lượng dầu thô cần thiết cho đến đầu năm sau bằng cách mua qua các tuyến đường thay thế không đi qua Eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng không cần thiết phải yêu cầu người dân tiết kiệm điện hoặc xăng dầu.

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, nước này đang triển khai mạnh mẽ việc mua sắm dầu thô thông qua các tuyến đường thay thế từ Trung Đông mà không đi qua Eo biển Hormuz. Các tuyến này bao gồm cảng phía đông Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, và tuyến đường Biển Đỏ xuất phát từ cảng phía tây Yanbu của Saudi Arabia. Cùng với đó, Nhật Bản cũng đang nỗ lực mua dầu từ các mỏ ở bang Texas của Mỹ, với số lượng dự kiến cao gấp khoảng bốn lần so với năm ngoái; đồng thời mở rộng kế hoạch nhập dầu từ Azerbaijan.

nhat ban dam bao dap ung du luong dau tho can thiet cho den dau nam 2027 hinh anh 1
Chính phủ Nhật Bản xác nhận có thể đảm bảo đáp ứng đủ lượng dầu thô cần thiết cho nước này đến đầu năm 2027

Theo dự kiến, ngay trong tháng 4 này, nguồn dầu thay thế tại Nhật Bản sẽ đạt mức khoảng 20% so với lượng mua vào cùng kỳ năm ngoái, và vào tháng 5 tới, lượng dầu mua được sẽ đạt mức khoảng 60%. Kết hợp với việc giải phóng các kho dự trữ hiện có, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ đảm bảo được lượng dầu cần thiết cho đến đầu năm sau.

Trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định: “Nhật Bản hiện có lượng dự trữ dầu đủ dùng trong khoảng 8 tháng, và việc tìm nguồn cung ứng thay thế đang tiến triển đều đặn. Lượng dầu cần thiết cho toàn Nhật Bản đã được đảm bảo”.

Trong khi đó, một số quan chức chính phủ cũng cho rằng, tình hình cung và cầu đối với dầu thô tại Nhật Bản đến thời điểm này vẫn đang ổn định và chưa cần thiết phải yêu cầu người tiêu dùng tiết kiệm điện hoặc xăng dầu.

Trước đó, có một số ý kiến cho rằng nếu tình hình xung đột ở Iran kéo dài, Chính phủ Nhật Bản cần phải kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng và xăng dầu.

Nhật Bản là một trong những quốc gia sở hữu kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất thế giới. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, cuộc xung đột tại Iran đã phơi bày rõ điểm yếu lớn nhất trong chính sách năng lượng của nước này, khi phụ thuộc tới hơn 90% lượng dầu từ Trung Đông. Trong trường hợp hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz bị tê liệt, nền kinh tế Nhật Bản vẫn khó tránh khỏi tác động, dù nắm giữ lượng dầu dự trữ lớn. Vì vậy, việc mở rộng nguồn cung từ các tuyến đường tránh qua Eo biển Hormuz và tăng cường nhập khẩu từ Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành “phao cứu sinh” chiến lược cho chính sách an ninh năng lượng Nhật Bản trong năm 2026.

nangluongnga_20260402235653.jpg

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo Iran hứng đòn đau nếu không mở Hormuz khi thời gian cạn dần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cảnh báo Iran rằng “thời gian đang cạn dần” và Tehran cần phải mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cảnh báo Iran rằng “thời gian đang cạn dần” và Tehran cần phải mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Ông Trump: Người Mỹ thiếu kiên nhẫn để “kiểm soát dầu mỏ” Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/4 cho rằng người dân Mỹ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi phương án Mỹ kiểm soát nguồn dầu mỏ của Iran trong bối cảnh xung đột hiện nay.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/4 cho rằng người dân Mỹ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi phương án Mỹ kiểm soát nguồn dầu mỏ của Iran trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Ông Zelensky tiết lộ đồng minh muốn Ukraine ngừng đánh vào dầu mỏ Nga

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một số đồng minh đã đề nghị Ukraine thu hẹp các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng.

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một số đồng minh đã đề nghị Ukraine thu hẹp các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng.

