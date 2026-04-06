Nhật Bản đảm bảo đáp ứng đủ lượng dầu thô cần thiết cho đến đầu năm 2027

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, nước này đang triển khai mạnh mẽ việc mua sắm dầu thô thông qua các tuyến đường thay thế từ Trung Đông mà không đi qua Eo biển Hormuz. Các tuyến này bao gồm cảng phía đông Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, và tuyến đường Biển Đỏ xuất phát từ cảng phía tây Yanbu của Saudi Arabia. Cùng với đó, Nhật Bản cũng đang nỗ lực mua dầu từ các mỏ ở bang Texas của Mỹ, với số lượng dự kiến cao gấp khoảng bốn lần so với năm ngoái; đồng thời mở rộng kế hoạch nhập dầu từ Azerbaijan.

Chính phủ Nhật Bản xác nhận có thể đảm bảo đáp ứng đủ lượng dầu thô cần thiết cho nước này đến đầu năm 2027

Theo dự kiến, ngay trong tháng 4 này, nguồn dầu thay thế tại Nhật Bản sẽ đạt mức khoảng 20% so với lượng mua vào cùng kỳ năm ngoái, và vào tháng 5 tới, lượng dầu mua được sẽ đạt mức khoảng 60%. Kết hợp với việc giải phóng các kho dự trữ hiện có, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ đảm bảo được lượng dầu cần thiết cho đến đầu năm sau.

Trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định: “Nhật Bản hiện có lượng dự trữ dầu đủ dùng trong khoảng 8 tháng, và việc tìm nguồn cung ứng thay thế đang tiến triển đều đặn. Lượng dầu cần thiết cho toàn Nhật Bản đã được đảm bảo”.

Trong khi đó, một số quan chức chính phủ cũng cho rằng, tình hình cung và cầu đối với dầu thô tại Nhật Bản đến thời điểm này vẫn đang ổn định và chưa cần thiết phải yêu cầu người tiêu dùng tiết kiệm điện hoặc xăng dầu.

Trước đó, có một số ý kiến cho rằng nếu tình hình xung đột ở Iran kéo dài, Chính phủ Nhật Bản cần phải kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng và xăng dầu.

Nhật Bản là một trong những quốc gia sở hữu kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất thế giới. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, cuộc xung đột tại Iran đã phơi bày rõ điểm yếu lớn nhất trong chính sách năng lượng của nước này, khi phụ thuộc tới hơn 90% lượng dầu từ Trung Đông. Trong trường hợp hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz bị tê liệt, nền kinh tế Nhật Bản vẫn khó tránh khỏi tác động, dù nắm giữ lượng dầu dự trữ lớn. Vì vậy, việc mở rộng nguồn cung từ các tuyến đường tránh qua Eo biển Hormuz và tăng cường nhập khẩu từ Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành “phao cứu sinh” chiến lược cho chính sách an ninh năng lượng Nhật Bản trong năm 2026.