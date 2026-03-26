中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc bàn giao tàu chở dầu thô siêu lớn thế hệ mới

Thứ Năm, 09:36, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (25/3), tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) thế hệ mới, do Trung Quốc tự nghiên cứu, phát triển và thiết kế, đã được bàn giao tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc nước này.

Siêu tàu chở dầu thế hệ mới Empire Hope trọng tải 307.000 tấn, do Công ty TNHH Công nghiệp đóng tàu Đại Liên, một công ty con của Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, chế tạo cho Công ty Vận tải biển CIDO của Hàn Quốc.

Con tàu có chiều dài gần 333 mét, rộng 60 mét. Các công nghệ tiên tiến được áp dụng trên tàu bao gồm động cơ chính 6 xi-lanh và hệ thống khử lưu huỳnh khí thải, có thể nâng cao đáng kể hiệu quả năng lượng tổng thể và thân thiện hơn với môi trường.

trung quoc ban giao tau cho dau tho sieu lon the he moi hinh anh 1
Siêu tàu chở dầu thế hệ mới Empire Hope của Trung Quốc. Ảnh: Công ty TNHH Công nghiệp đóng tàu Đại Liên

Theo truyền thông Trung Quốc, với diện tích boong hơn 18.000 m2 và chiều sâu thân tàu 30 mét, con tàu cao tương đương gần 20 tầng nhà từ đáy tàu đến buồng lái. Tổng diện tích bao phủ của tàu hơn 540.000 m2, tương đương với diện tích của 76 sân bóng đá tiêu chuẩn, khiến con tàu như một “gã khổng lồ” trên biển.

Tàu có thể chở hơn 2 triệu thùng dầu thô di chuyển qua eo biển Malacca với mớn nước thiết kế 20,5 mét.

Ông Tất Hồng Khôn, Giám đốc dự án của Công ty TNHH Công nghiệp đóng tàu Đại Liên, cho biết con tàu được trang bị hệ thống khử lưu huỳnh khí thải, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất của Công ước quốc tế về phát thải oxit nitơ và các tiêu chuẩn Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng tiên tiến nhất, giúp tiết kiệm khoảng 35 triệu nhân dân tệ (gần 5 triệu USD) chi phí nhiên liệu mỗi năm.

Ông nhấn mạnh, với các chỉ số hiệu suất đạt tiêu chuẩn thế giới, con tàu tiếp tục thúc đẩy khả năng cạnh tranh toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu chở dầu siêu lớn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ phong tỏa, cấm vận Cuba

VOV.VN - Ngày 25/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh, Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ lạm dụng biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời thúc giục Washington chấm dứt gây sức ép với Cuba dưới mọi hình thức.

Khủng hoảng Trung Đông tác động thế nào đến các quốc gia trên thế giới?

VOV.VN - Khủng hoảng Trung Đông đang gây áp lực lớn lên an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ việc Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp đến việc Ấn Độ lập nhóm đặc trách ứng phó tác động của khủng hoảng, các quốc gia đang ráo riết tìm giải pháp tự bảo vệ mình.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran điện đàm khi đàm phán Mỹ - Iran chưa rõ ràng

VOV.VN - Ngày 24/3 Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran về tình hình Trung Đông. Trong đó, Iran cho biết, eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả các bên và tàu thuyền, trừ các quốc gia đang có chiến tranh với nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ