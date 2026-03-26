Trung Quốc bàn giao tàu chở dầu thô siêu lớn thế hệ mới

Siêu tàu chở dầu thế hệ mới Empire Hope trọng tải 307.000 tấn, do Công ty TNHH Công nghiệp đóng tàu Đại Liên, một công ty con của Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, chế tạo cho Công ty Vận tải biển CIDO của Hàn Quốc.

Con tàu có chiều dài gần 333 mét, rộng 60 mét. Các công nghệ tiên tiến được áp dụng trên tàu bao gồm động cơ chính 6 xi-lanh và hệ thống khử lưu huỳnh khí thải, có thể nâng cao đáng kể hiệu quả năng lượng tổng thể và thân thiện hơn với môi trường.

Siêu tàu chở dầu thế hệ mới Empire Hope của Trung Quốc. Ảnh: Công ty TNHH Công nghiệp đóng tàu Đại Liên

Theo truyền thông Trung Quốc, với diện tích boong hơn 18.000 m2 và chiều sâu thân tàu 30 mét, con tàu cao tương đương gần 20 tầng nhà từ đáy tàu đến buồng lái. Tổng diện tích bao phủ của tàu hơn 540.000 m2, tương đương với diện tích của 76 sân bóng đá tiêu chuẩn, khiến con tàu như một “gã khổng lồ” trên biển.

Tàu có thể chở hơn 2 triệu thùng dầu thô di chuyển qua eo biển Malacca với mớn nước thiết kế 20,5 mét.

Ông Tất Hồng Khôn, Giám đốc dự án của Công ty TNHH Công nghiệp đóng tàu Đại Liên, cho biết con tàu được trang bị hệ thống khử lưu huỳnh khí thải, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất của Công ước quốc tế về phát thải oxit nitơ và các tiêu chuẩn Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng tiên tiến nhất, giúp tiết kiệm khoảng 35 triệu nhân dân tệ (gần 5 triệu USD) chi phí nhiên liệu mỗi năm.

Ông nhấn mạnh, với các chỉ số hiệu suất đạt tiêu chuẩn thế giới, con tàu tiếp tục thúc đẩy khả năng cạnh tranh toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu chở dầu siêu lớn.