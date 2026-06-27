Nhật - Hàn - Mỹ hợp tác đối phó với “mối đe dọa an ninh mạng từ Triều Tiên”

Cuộc họp này do ông Miyake Fumito - Đại sứ phụ trách chính sách an ninh mạng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Baek Yong-jin - Tổng Giám đốc phụ trách Chính sách Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và ông David Wilezol - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ, đồng chủ trì. Đại diện các bộ, ngành liên quan của ba nước cũng tham dự cuộc họp.

Ông Miyake Fumito - Đại sứ phụ trách chính sách an ninh mạng Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Tại đây, ba nước một lần nữa nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc về các hoạt động mạng mà các nước này cho là có tính chất vi phạm và đe dọa an ninh của Triều Tiên, bao gồm cả việc chiếm đoạt tiền điện tử và các hành vi của người lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT)… Các hoạt động này được coi là nhằm tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Đại diện ba nước đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính hành động về những vấn đề này và cam kết tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực cụ thể. Ba nước cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, bao gồm cả các hành động trong lĩnh vực an ninh mạng, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.