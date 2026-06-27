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Nhật - Hàn - Mỹ hợp tác đối phó với “mối đe dọa an ninh mạng từ Triều Tiên”

Thứ Bảy, 14:35, 27/06/2026
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VOV.VN - Trong một thông cáo được đưa ra ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong hai ngày 25 và 26/6 (theo giờ Mỹ), cuộc họp lần thứ 5 Nhóm công tác ba bên Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc về các mối đe dọa mạng từ Triều Tiên đã được tổ chức tại Washington DC. 

Cuộc họp này do ông Miyake Fumito - Đại sứ phụ trách chính sách an ninh mạng của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Baek Yong-jin - Tổng Giám đốc phụ trách Chính sách Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và ông David Wilezol - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ, đồng chủ trì. Đại diện các bộ, ngành liên quan của ba nước cũng tham dự cuộc họp.

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Ông Miyake Fumito - Đại sứ phụ trách chính sách an ninh mạng Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Tại đây, ba nước một lần nữa nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc về các hoạt động mạng mà các nước này cho là có tính chất vi phạm và đe dọa an ninh của Triều Tiên, bao gồm cả việc chiếm đoạt tiền điện tử và các hành vi của người lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT)… Các hoạt động này được coi là nhằm tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Đại diện ba nước đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính hành động về những vấn đề này và cam kết tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực cụ thể. Ba nước cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, bao gồm cả các hành động trong lĩnh vực an ninh mạng, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

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Hàn Quốc đào tạo 500.000 chiến binh UAV đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/6 công bố kế hoạch tăng cường năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái để đối phó Triều Tiên, trong đó sẽ huấn luyện 500.000 "chiến binh UAV" và triển khai hàng chục nghìn hệ thống không người lái tới các đơn vị tiền tuyến.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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