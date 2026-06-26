Hàn Quốc đào tạo 500.000 chiến binh UAV đối phó Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết quân đội dự định sản xuất 110.000 máy bay không người lái vào năm 2029 để triển khai trong toàn bộ lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến, nhưng sau đó bộ này đã điều chỉnh lại con số xuống còn khoảng 60.000 chiếc, với khoảng 11.000 chiếc sẽ được đưa vào sử dụng năm nay. Các hệ thống này sẽ được trang bị cho tất cả các binh chủng, nhằm mục đích biến máy bay không người lái trở thành vật dụng tiêu chuẩn cho từng binh sĩ.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Chunma của Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chống máy bay không người lái. (Ảnh: Reuters)

Ông An Gyu-back cho biết, Hàn Quốc sẽ dựa vào 100% linh kiện sản xuất trong nước thay vì linh kiện Trung Quốc để xây dựng các hệ thống này, nhằm đáp ứng các mối lo ngại về an ninh. Bộ này cũng sẽ sửa đổi các quy định về mua sắm để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ dân sự và định vị quân đội như một người mua chính nhằm giúp xây dựng hệ sinh thái máy bay không người lái trong nước.

Kế hoạch của Hàn Quốc bao gồm mở rộng các hệ thống chống máy bay không người lái như laser và vũ khí vi sóng công suất cao, và chuyển đổi hoạt động để mỗi quân chủng có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát và tấn công bằng máy bay không người lái thay vì dựa vào một bộ chỉ huy tập trung.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cả hai miền Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng năng lực máy bay không người lái, dựa trên những bài học kinh nghiệm từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, nơi các hệ thống không người lái đã nổi lên như những yếu tố thay đổi cục diện trên chiến trường.