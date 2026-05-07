Nhiều quốc gia đồng loạt nâng mức cảnh giác vì ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch

Tại Anh, cơ quan an ninh y tế đã khuyến cáo hai công dân tự cách ly sau khi trở về từ con tàu liên quan đến ổ dịch hantavirus, đồng thời theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan. Ở Tây Ban Nha, nơi con tàu dự kiến cập cảng, kế hoạch cách ly và hồi hương hành khách đã được chuẩn bị. Thụy Sĩ xác nhận ca bệnh liên quan và kích hoạt hệ thống xét nghiệm chuyên sâu, trong khi Argentina khẩn trương truy vết nguồn lây từ điểm khởi hành ban đầu.

Tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: Reuters

Ổ dịch hiện đã ghi nhận ít nhất 3 ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm tại nhiều quốc gia, cho thấy mức độ lan rộng xuyên biên giới của virus. Bác sĩ Pauline Vetter, Bệnh viện Đại học Geneva cho biết:

“Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm PCR trên các mẫu bệnh phẩm và tất cả đều cho kết quả dương tính với hantavirus. Xét nghiệm này cho phép phân biệt rõ các chủng virus khác nhau có thể lây nhiễm cho con người. Trong trường hợp này, chúng tôi xác nhận đây là chủng hantavirus vùng Andes – một biến thể hiếm gặp. Việc xác định chính xác chủng virus giúp định hướng theo dõi và kiểm soát dịch hiệu quả hơn”.

Việc xác định chủng Andes hiếm gặp vốn thường xuất hiện tại Nam Mỹ càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan quốc tế, khi các ca bệnh đã xuất hiện tại châu Âu và châu Phi.

Không chỉ dừng ở ứng phó trước mắt, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, diễn biến lần này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực y tế trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế về nguồn lực.

"Chúng ta cần cam kết những ưu tiên rõ ràng: lập kế hoạch tốt hơn và bảo vệ đầu tư cho đào tạo nhân lực y tế. Đồng thời, cần triển khai các phương pháp đào tạo có thể mở rộng, thiết thực và phù hợp với thực tế. Việc giữ chân nhân tài thông qua môi trường làm việc hỗ trợ và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cũng rất quan trọng. Nếu làm được điều này, chúng ta không chỉ ứng phó với hantavirus mà còn tăng cường an ninh y tế cho tương lai”, Tiến sĩ Mohamed Janabi - Giám đốc khu vực châu Phi của WHO nhận định.

Từ một ca bệnh xuất phát tại Nam Mỹ, lan sang tàu du lịch quốc tế và buộc hàng loạt quốc gia phải vào cuộc, ổ dịch hantavirus lần này là lời cảnh báo rõ ràng về tốc độ lan truyền của các bệnh truyền nhiễm trong thời đại toàn cầu hóa.

Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, cùng với hệ thống giám sát và phản ứng nhanh hiệu quả, thế giới mới có thể chủ động kiểm soát những rủi ro y tế tương tự.