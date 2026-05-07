  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhiều quốc gia đồng loạt nâng mức cảnh giác vì ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch

Thứ Năm, 09:27, 07/05/2026
VOV.VN - Sau khi ghi nhận các ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến ổ dịch hantavirus trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, hàng loạt quốc gia đã nâng mức cảnh giác. Các biện pháp kiểm soát y tế khẩn cấp được kích hoạt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng xuyên biên giới.

Tại Anh, cơ quan an ninh y tế đã khuyến cáo hai công dân tự cách ly sau khi trở về từ con tàu liên quan đến ổ dịch hantavirus, đồng thời theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan. Ở Tây Ban Nha, nơi con tàu dự kiến cập cảng, kế hoạch cách ly và hồi hương hành khách đã được chuẩn bị. Thụy Sĩ xác nhận ca bệnh liên quan và kích hoạt hệ thống xét nghiệm chuyên sâu, trong khi Argentina khẩn trương truy vết nguồn lây từ điểm khởi hành ban đầu.

nhieu quoc gia dong loat nang muc canh giac vi o dich hantavirus tren tau du lich hinh anh 1
Tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: Reuters

Ổ dịch hiện đã ghi nhận ít nhất 3 ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm tại nhiều quốc gia, cho thấy mức độ lan rộng xuyên biên giới của virus. Bác sĩ Pauline Vetter, Bệnh viện Đại học Geneva cho biết:

“Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm PCR trên các mẫu bệnh phẩm và tất cả đều cho kết quả dương tính với hantavirus. Xét nghiệm này cho phép phân biệt rõ các chủng virus khác nhau có thể lây nhiễm cho con người. Trong trường hợp này, chúng tôi xác nhận đây là chủng hantavirus vùng Andes – một biến thể hiếm gặp. Việc xác định chính xác chủng virus giúp định hướng theo dõi và kiểm soát dịch hiệu quả hơn”.

Việc xác định chủng Andes hiếm gặp vốn thường xuất hiện tại Nam Mỹ càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan quốc tế, khi các ca bệnh đã xuất hiện tại châu Âu và châu Phi.

Không chỉ dừng ở ứng phó trước mắt, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, diễn biến lần này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực y tế trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế về nguồn lực.

"Chúng ta cần cam kết những ưu tiên rõ ràng: lập kế hoạch tốt hơn và bảo vệ đầu tư cho đào tạo nhân lực y tế. Đồng thời, cần triển khai các phương pháp đào tạo có thể mở rộng, thiết thực và phù hợp với thực tế. Việc giữ chân nhân tài thông qua môi trường làm việc hỗ trợ và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cũng rất quan trọng. Nếu làm được điều này, chúng ta không chỉ ứng phó với hantavirus mà còn tăng cường an ninh y tế cho tương lai”, Tiến sĩ Mohamed Janabi - Giám đốc khu vực châu Phi của WHO nhận định.

Từ một ca bệnh xuất phát tại Nam Mỹ, lan sang tàu du lịch quốc tế và buộc hàng loạt quốc gia phải vào cuộc, ổ dịch hantavirus lần này là lời cảnh báo rõ ràng về tốc độ lan truyền của các bệnh truyền nhiễm trong thời đại toàn cầu hóa.

Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, cùng với hệ thống giám sát và phản ứng nhanh hiệu quả, thế giới mới có thể chủ động kiểm soát những rủi ro y tế tương tự.

WHO trấn an nguy cơ hantavirus thấp, đẩy mạnh truy vết trên nhiều quốc gia

VOV.VN - Đợt bùng phát virus hanta liên quan đến một tàu du lịch quốc tế đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều quốc gia khẩn trương theo dõi, truy vết. Dù đã ghi nhận các ca tử vong và nghi nhiễm tại nhiều nước, WHO vẫn khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp.

Hồng Nhung/VOV1
Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta
Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

Virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi ngày 3/5 cho biết, ba người đã thiệt mạng và một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong số hành khách trên một tàu du lịch mang cờ Hà Lan đang đang neo đậu tại Praia của Cape Verde, một quốc gia ngoài khơi Tây Phi.

