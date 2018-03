Nhóm nổi dậy tại Đông Ghouta đàm phán với LHQ về lệnh ngừng bắn

Theo Failak an Rahman, nhóm này sẽ tham gia các cuộc đàm phán một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo an ninh và bảo vệ dân thường. Tuy nhiên, Failak an Rahman cũng tuyên bố sẽ không thảo luận về bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc sơ tán toàn bộ dân thường và các tay súng nổi dậy.

Ảnh minh họa: TASS

Từ một tháng nay, các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào Đông Ghouta, cách thủ đô Damascus chỉ vài km và cũng là khu vực cửa ngõ cuối cùng của thủ đô còn nằm ngoài sự kiểm soát của quân đội Chính phủ.

Các phương tiện truyền thông chính thức của Syria thông báo, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tới thăm các lực lượng tại Đông Ghouta trong ngày 18/3.

Truyền hình nhà nước Syria cùng ngày đưa tin, Quân đội Chính phủ đã ra tối hậu thư cho một trong số các nhóm nổi dậy. Một lãnh đạo nổi dậy cho biết, thỏa thuận về nguyên tắc có thể đạt được trong vòng 48 giờ tới.

Nguồn tin cũng khẳng định, một đề xuất đã được đưa ra cho nhóm nổi dậy, bao gồm sơ tán khỏi Đông Ghouta để tới những khu vực khác do các nhóm nổi dậy kiểm soát ở phía Bắc hoặc ở lại và gia nhập các lực lượng dân quân ủng hộ Chính phủ, thực hiện trọng trách đảm bảo an ninh khu vực./.