Những điểm nhấn trong bức tranh toàn cảnh thế giới 2017 (phần I)

Ông Donald Trump có mặt tại Đồi Capitol trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1/2017. Ông Barack Obama và ông Donald Trump tại lễ tuyên thệ nhậm chức của vị Tổng thống Mỹ thứ 45. Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania xuất hiện trên sân khấu tiệc khiêu vũ sau lễ nhậm chức. Hàng trăm ngàn người tuần hành ở khu vực Trung tâm Thương mại Quốc gia để phản đối Tổng thống Donald Trump hôm 21/1/2017. Binh sĩ Iraq ngày 16/1 có mặt tại hiện trường một vụ đánh bom tự sát trong bối cảnh quân đội nước này đang tiến hành chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của IS. Người Hồi giáo cầu nguyện tại sây bay Dallas-Fort Worth ngày 29/1 để phản đối kế hoạch của ông Trump cấm công dân từ 7 quốc gia có đa phần là người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Những người phụ nữ chờ đợi từ sáng sớm tinh mơ để lấy nước uống bên ngoài một trại tị nạn ở Bentiu, Nam Sudan ngày 10/2. Cuộc nội chiến ở quốc gia này đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Người mẹ an ủi cậu con trai sau khi cha của em bị cảnh sát còng tay. Gia đình này đã vượt biên trái phép vào Canada để xin tị nạn. Bức ảnh chụp ngày 23/2/2017. Người phụ nữ bị thương trong vụ tấn công khủng bố trên cầu Westminster ở London, Anh hôm 22/3. Kẻ tấn công sau đó đã được IS hết lời khen ngợi. Người dân ở thủ đô London, Anh tụ tập ở khu vực quảng trường Trafalgar để cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ khủng bố trên cầu Westminster. Vụ việc đã làm 5 người chết và hơn 40 người khác bị thương. Một người mẹ đau buồn vì con trai bà bị giết chết trong một cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Mosul, Iraq. Bức ảnh chụp ngày 22/3/2017. Phải mất 9 tháng chiến đấu ròng rã, các lực lượng Iraq mới giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Chủ sở hữu của trang trại ở Near Alpha, Australia này đã phải chi hơn 1 triệu USD để bảo vệ hoạt động của trang trại này khỏi sự nóng lên toàn cầu. Bức ảnh chụp ngày 27/3/2017. Giờ ăn tại trại huấn luyện bộ binh ở Columbus, Georgia. 18 nữ binh sĩ tốt nghiệp ở đây đã trở thành những binh sĩ nữ đầu tiên trong quân đội Mỹ. Ảnh chụp ngày 30/4/2017. Cảnh tượng kinh hoàng bên trong nhà thờ Coptic ở Alexandria, Ai Cập sau vụ tấn công khủng bố làm 45 người thiệt mạng hôm 9/4/2017. Phiến quân nhà nước đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ khủng bố đẫm máu này. Lực lượng cản sát biên phòng ở La Grulla, Texas sau khi làm nhiệm vụ truy đuổi một nhóm người vượt biên từ Mexico vào Mỹ. Bryant Latorre, 8 tuổi, chơi đùa trong nhà thờ Quaker ở Denver, Colorado - nơi em và người mẹ của mình đang tạm trú trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Người biểu tình ở thủ đô Caracas, Venezuela ngày 26/5. Biểu tình nổ ra ở Venezuela sau khi kinh tế nước này lún sâu vào khủng hoảng. Những người ủng hộ ông Emmanuel Macron ăn mừng sau khi ông đánh bại đối thủ Marine Le Pen trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump vỗ vai Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Kevin McCarthy sau khi Hạ viện Mỹ thông qua biện pháp bãi bỏ và thay thế Chương trình bảo hiểm y tế giá rẻ (Obamacare) ngày 4/5/2017. Ông James B. Comey, Giám đốc FBI bị Tổng thống Mỹ sa thải làm chứng trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ về cuộc gặp gỡ của ông với ông Trump ngày 8/6/2017./.

