Những hình ảnh từ hiện trường ngày đầu cứu hộ đội bóng Thái Lan

Ngày 8/7, Thái Lan bắt đầu chiến dịch giải cứu dội bóng thiếu niên của nước này đang bj mắc kẹt trong hang Tham Luang. Khu vực hiện trường bị phong tỏa phục vụ công tác cứu hộ. 2 nhân viên cứu hộ đang trên đường đến khu vực hiện trường. Các nhân viên cứu hộ mang trang thiết bị đến hiện trường. Cảnh sát và quân đội đang bố trí hàng rào an ninh. Bệnh viện dã chiến được thiết lập ngay bên ngoài cửa hang. Nhân viên cảnh sát luôn túc trực 24/24 để đảm bảo an ninh. Đội ngũ y bác sỹ và cảnh sát được triển khai dày đặc, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Có đến 13 đội y tế chờ sẵn tại lối vào hang Tham Luang Nang Non (tỉnh Chiang Rai) để đón thành viên đội bóng được giải cứu. Mỗi đội có ít nhất 1 bác sĩ, 2 y tá, 1 nhân viên hỗ trợ cấp cứu, xe cấp cứu và trực thăng. Toàn bộ khu vực bên ngoài bị phong tỏa. Ngay trong ngày đầu tiên, đã có 4 em được đưa ra khỏi hang. Sau khi kiểm tra sức khoẻ, các em được đưa đến bệnh viện tỉnh Chiang Rai, cách hang Tham Luang khoảng 70km để chăm sóc. Tất cả các em nhỏ đều được vận chuyển bằng máy bay trực thăng và di chuyển mất khoảng 15 phút đến bệnh viện Chiangrai Prachanukroh cách đó khoảng 57 km.

