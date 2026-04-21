Nigeria truy tố 6 người tội phản quốc vì âm mưu lật đổ Tổng thống

Trong bản cáo trạng gồm 13 tội danh, cơ quan chức năng Nigeria cáo buộc các nghi phạm đã cấu kết với nhau để chống lại nhà nước và đe dọa tổng thống Cộng hòa Liên bang.

Ảnh minh họa: Reuters.

Sáu người hiện đang bị giam giữ. Nghi phạm thứ bảy, cựu Thống đốc bang Bayelsa, Timpre Sylva, bị cáo buộc giúp che giấu âm mưu và hiện đang lẩn trốn.

Vào tháng 1/2026, chính phủ Nigeria tuyên bố ngăn chặn một âm mưu đảo và đã xét xử một số sĩ quan quân đội. Số sĩ quan này trong nhóm 16 sĩ quan quân đội bị bắt giữ vào năm 2025, khi đó quân đội Nigeria cho biết, các sĩ quan bị bắt giữ do hành vi vô kỷ luật và vi phạm quy định phục vụ.

Quốc gia đông dân nhất châu Phi đã trải qua 5 cuộc đảo chính trong thế kỷ 20, nhưng chưa từng chứng kiến ​​cuộc đảo chính nào kể từ năm 1999.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc đảo chính gia tăng ở Tây Phi và Trung Phi, gần đây nhất là ở Benin và Guinea-Bissau vào cuối năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, các cuộc đảo chính quân sự thường xảy ra sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi, biến động hiến pháp, khủng hoảng an ninh và sự bất mãn của giới trẻ.