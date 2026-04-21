  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nigeria truy tố 6 người tội phản quốc vì âm mưu lật đổ Tổng thống

Thứ Ba, 22:31, 21/04/2026
VOV.VN - Giới chức Nigeria ngày 21/4 đã buộc tội 6 người, bao gồm 1 thiếu tướng về hưu và 1 thanh tra cảnh sát đương nhiệm, về tội khủng bố và phản quốc, liên quan đến âm mưu lật đổ Tổng thống Bola Tinubu.

Trong bản cáo trạng gồm 13 tội danh, cơ quan chức năng Nigeria cáo buộc các nghi phạm đã cấu kết với nhau để chống lại nhà nước và đe dọa tổng thống Cộng hòa Liên bang.

Sáu người hiện đang bị giam giữ. Nghi phạm thứ bảy, cựu Thống đốc bang Bayelsa, Timpre Sylva, bị cáo buộc giúp che giấu âm mưu và hiện đang lẩn trốn.

Vào tháng 1/2026, chính phủ Nigeria tuyên bố ngăn chặn một âm mưu đảo và đã xét xử một số sĩ quan quân đội. Số sĩ quan này trong nhóm 16 sĩ quan quân đội bị bắt giữ vào năm 2025, khi đó quân đội Nigeria cho biết, các sĩ quan bị bắt giữ do hành vi vô kỷ luật và vi phạm quy định phục vụ.

Quốc gia đông dân nhất châu Phi đã trải qua 5 cuộc đảo chính trong thế kỷ 20, nhưng chưa từng chứng kiến ​​cuộc đảo chính nào kể từ năm 1999.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc đảo chính gia tăng ở Tây Phi và Trung Phi, gần đây nhất là ở Benin và Guinea-Bissau vào cuối năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, các cuộc đảo chính quân sự thường xảy ra sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi, biến động hiến pháp, khủng hoảng an ninh và sự bất mãn của giới trẻ.

Tấn công vũ trang tại Nigeria khiến 21 người chết

VOV.VN - Ít nhất 21 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu do các băng nhóm tội phạm tiến hành tại khu vực phía Bắc Nigeria, quốc gia đông dân nhất nhưng cũng thuộc nhóm bất ổn hàng đầu châu Phi.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Nigeria tiêu diệt 65 thành viên băng nhóm tội phạm
VOV.VN - Báo cáo của lực lượng an ninh Nigeria hôm qua (5/4) cho biết, 65 thành viên thuộc các băng nhóm tội phạm, những kẻ bị cáo buộc gây ra các vụ cướp bóc và bắt cóc hàng loạt, đã bị tiêu diệt.

Tấn công vũ trang tại Nigeria khiến 15 người chết

VOV.VN - Ngày 17/3, quốc gia đông dân nhất nhưng cũng thuộc nhóm bất ổn nhất tại châu Phi là Nigeria, tiếp tục ghi nhận thêm cuộc tấn công vũ trang đẫm máu khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

38 người chết trong cuộc tấn công vũ trang đẫm máu tại Nigeria

VOV.VN - Ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vũ trang đẫm máu tại Nigeria - quốc gia Tây Phi đang đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn đặc biệt nghiêm trọng từ nhiều năm qua.

38 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ khí gas ở Nigeria

VOV.VN - Ít nhất 38 thợ mỏ được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 18/2 tại một mỏ khai thác chì ở miền Trung Nigeria – quốc gia đông dân nhất châu Phi và thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến hầm lò.

Mỹ triển khai thêm 200 binh sỹ đến Nigeria hỗ trợ chống khủng bố

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và giới chức Bộ Quốc phòng Nigeria cho biết quân đội Mỹ sắp sửa triển khai thêm 200 binh sỹ đến Nigeria, để hỗ trợ quốc gia đông dân nhất châu Phi đối phó với sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan và khủng bố.

