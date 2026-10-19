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Cải chính

Nợ công Mỹ chạm mốc kỷ lục giữa lúc chi phí vay và thâm hụt leo thang

Thứ Hai, 22:52, 19/10/2026
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VOV.VN - Tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài và chi phí vay nợ gia tăng đang đặt ra những thách thức tài khóa đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố mức thâm hụt ngân sách khoảng 2.000 tỷ USD trong năm tài khóa 2026, tăng 12% so với năm trước và là mức cao thứ ba trong lịch sử. Tổng nợ chính phủ Mỹ đã chạm mốc 40.000 tỷ USD vào tháng 8, trong khi tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội hiện ở mức khoảng 100%, ngưỡng từng ghi nhận trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Chi phí trả nợ cũng lập kỷ lục 1.360 tỷ USD.

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Màn hình thể hiện mức nợ công Mỹ lần đầu vượt mốc 40.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng tăng trưởng kinh tế và nguồn thu từ chính sách thuế nhập khẩu sẽ giúp giảm áp lực tài khóa. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ nhiều mức thuế quan hồi đầu năm, chính phủ phải hoàn trả 145 tỷ USD tiền thuế, làm giảm đáng kể nguồn thu bổ sung. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cho rằng thuế nhập khẩu là một trong những nguyên nhân góp phần khiến lạm phát gia tăng gần đây.

Giới phân tích cảnh báo vòng xoáy nợ công, lãi suất và nhu cầu vay nợ gia tăng khó có thể được giải quyết chỉ bằng tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, lãi suất vay thế chấp mua nhà kỳ hạn 30 năm tại Mỹ gần đây đã lên mức 7,4%, cao hơn nhiều so với mức khoảng 3% phổ biến trong thập niên 2010.

Những diễn biến này diễn ra trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11, khi các cuộc khảo sát cho thấy chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu của cử tri và đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Trần Phương/VOV-Washington
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