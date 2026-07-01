Tòa Tối cao Mỹ bác nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh của ông Trump

Với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án Tối cao cho rằng sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ hai đã vi phạm Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Đây là quy định từ lâu được hiểu là trao quyền công dân cho hầu hết mọi người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, bất kể quốc tịch hay tình trạng nhập cư của cha mẹ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như con của các nhà ngoại giao.

Trong ý kiến đa số, Chánh án John Roberts khẳng định không có cơ sở pháp lý để thay đổi cách hiểu đã tồn tại hơn một thế kỷ về Tu chính án thứ 14. Ông nhấn mạnh quyền công dân là nền tảng để mỗi cá nhân được hưởng đầy đủ các quyền và tham gia vào đời sống chính trị của nước Mỹ.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, chỉ những trẻ em có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp mới được tự động cấp quốc tịch Mỹ khi sinh ra tại Mỹ. Nếu được thực thi, chính sách này sẽ loại bỏ quyền công dân theo nơi sinh đối với con của người nhập cư bất hợp pháp hoặc những người chỉ cư trú tạm thời tại Mỹ.

Tuy nhiên, sắc lệnh chưa từng có hiệu lực do liên tiếp bị các tòa án cấp dưới chặn ngay sau khi được ban hành. Tất cả các tòa án từng xem xét vụ việc đều ra phán quyết bất lợi cho chính quyền Tổng thống Trump.

Sau phán quyết, Tổng thống Trump kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật nhằm hiện thực hóa chính sách này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng Quốc hội cần hành động ngay để chấm dứt quy định về quyền công dân theo nơi sinh mà ông mô tả là "tốn kém và không công bằng" đối với nước Mỹ.

Phán quyết cũng đánh dấu thất bại lớn thứ ba của Tổng thống Trump trước Tòa án Tối cao trong thời gian gần đây, sau khi tòa bác bỏ chính sách áp thuế đối ứng quy mô lớn và ngăn ông sa thải ngay lập tức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook.

Quyết định của Tòa án Tối cao một lần nữa khẳng định nguyên tắc đã được thiết lập từ phán quyết lịch sử năm 1898 trong vụ "Mỹ kiện Wong Kim Ark", theo đó hầu hết những người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều là công dân Mỹ theo Hiến pháp. Phán quyết mới được xem là sẽ tiếp tục duy trì nền tảng pháp lý của chính sách quyền công dân theo nơi sinh vốn đã tồn tại hơn 150 năm tại nước này.