Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

Hãng tin AP cho biết, vào thời điểm ông Emmanuel Macron có mặt tại Dinh Tổng thống để gặp Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa, một loạt vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons. Chính quyền Syria chưa đưa ra thông tin chính thức về vụ việc.

Xe cấp cứu và nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường vụ nổ gần khách sạn Four Seasons nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú ở Damascus, Syria. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Syria khẳng định rằng Tổng thống Pháp ở tại khách sạn Four Seasons trong thời gian thăm Syria. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron hiện an toàn và chuyến thăm Syria của ông vẫn tiếp tục.

Trong khi đó truyền thông nhà nước Syria trích dẫn một quan chức an ninh giấu tên, cho biết hai vụ nổ ở trung tâm thủ đô Damascus là do thiết bị nổ gây ra. Các nhân chứng cho biết có thể nhìn thấy một cột khói lớn từ hiện trường. Hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho biết một chiếc xe bốc cháy và vết máu trên đường phố.

Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Sự việc ngày 7/7 xảy ra chỉ ít ngày sau khi một thiết bị nổ được kích hoạt tại một quán cà phê gần Cung điện Công lý ở Damascus, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương.