Nổ nhà máy điện tại Ấn Độ khiến nhiều công nhân thiệt mạng

Theo chính quyền địa phương, tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 chiều khi một đường ống dẫn hơi nước áp suất cao từ nồi hơi tới tuabin phát điện bất ngờ phát nổ. Đây cũng là thời điểm nhiều lao động đang tập trung trong khu vực nhà máy, khiến số thương vong tăng cao. Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng do nhiệt độ cực cao của hơi nước, trong khi một số khác bị thương khi tìm cách thoát khỏi hiện trường trong tình trạng hoảng loạn.

Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ được triển khai khẩn cấp để hỗ trợ nạn nhân và kiểm soát khu vực. Chính quyền bang đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện, đồng thời cam kết hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân và người bị thương. Thủ tướng Narendra Modi cũng bày tỏ tiếc thương sâu sắc và công bố hỗ trợ cho các nạn nhân từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia.

Giới chức địa phương cho biết một cuộc điều tra đang được triển khai nhằm làm rõ nguyên nhân, đồng thời rà soát lại các tiêu chuẩn an toàn. Trong khi đó, phía Vedanta - đơn vị vận hành nhà máy điện - xác nhận đây là một “sự cố đáng tiếc” và cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân. Công ty này cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ y tế và khắc phục hậu quả.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn công nghiệp tại các cơ sở năng lượng và khai khoáng ở Ấn Độ. Sự cố cũng bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo, quy trình vận hành và tiêu chuẩn an toàn tại một số nhà máy chưa được khắc phục triệt để, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác quản lý và tăng cường kiểm tra kỹ thuật trong toàn ngành thời gian tới.