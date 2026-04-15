中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nổ nhà máy điện tại Ấn Độ khiến nhiều công nhân thiệt mạng

Thứ Tư, 15:13, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (14/4), một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy điện ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ đã khiến ít nhất 14 công nhân đã thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương.

Theo chính quyền địa phương, tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 chiều khi một đường ống dẫn hơi nước áp suất cao từ nồi hơi tới tuabin phát điện bất ngờ phát nổ. Đây cũng là thời điểm nhiều lao động đang tập trung trong khu vực nhà máy, khiến số thương vong tăng cao. Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng do nhiệt độ cực cao của hơi nước, trong khi một số khác bị thương khi tìm cách thoát khỏi hiện trường trong tình trạng hoảng loạn.

no nha may dien tai An Do khien nhieu cong nhan thiet mang hinh anh 1
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: ANI)

Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ được triển khai khẩn cấp để hỗ trợ nạn nhân và kiểm soát khu vực. Chính quyền bang đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện, đồng thời cam kết hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân và người bị thương. Thủ tướng Narendra Modi cũng bày tỏ tiếc thương sâu sắc và công bố hỗ trợ cho các nạn nhân từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia.

Giới chức địa phương cho biết một cuộc điều tra đang được triển khai nhằm làm rõ nguyên nhân, đồng thời rà soát lại các tiêu chuẩn an toàn. Trong khi đó, phía Vedanta - đơn vị vận hành nhà máy điện - xác nhận đây là một “sự cố đáng tiếc” và cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân. Công ty này cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ y tế và khắc phục hậu quả.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn công nghiệp tại các cơ sở năng lượng và khai khoáng ở Ấn Độ. Sự cố cũng bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo, quy trình vận hành và tiêu chuẩn an toàn tại một số nhà máy chưa được khắc phục triệt để, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác quản lý và tăng cường kiểm tra kỹ thuật trong toàn ngành thời gian tới.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ nổ nhà máy điện bang Chhattisgarh công nhân thiệt mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ