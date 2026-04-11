Ấn Độ cấp miễn trừ đặc biệt cho tàu dầu Iran cập cảng

Thứ Bảy, 15:39, 11/04/2026
VOV.VN - Hôm qua (10/4), Ấn Độ đã cấp phép đặc biệt cho một số tàu chở dầu của Iran cập cảng nước này, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh và nguồn cung chịu áp lực từ căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Bộ Hàng hải Ấn Độ, bốn tàu chở dầu Iran đã được phép cập cảng nước này theo diện miễn trừ một lần, dù đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thông thường về tuổi đời cũng như chứng nhận an toàn. Đây đều là các tàu trên 20 năm tuổi - nhóm phương tiện theo quy định phải có chứng nhận đủ điều kiện đi biển từ các tổ chức quốc tế được công nhận.

An Do cap mien tru dac biet cho tau dau iran cap cang hinh anh 1
Ảnh minh họa: ANI

Giới chức Ấn Độ cho biết quyết định này được đưa ra trong tình huống khẩn cấp, khi nguồn cung dầu bị gián đoạn do ảnh hưởng tại Hormuz. Nhiều tàu chở dầu của Iran thường thuộc nhóm không có đầy đủ bảo hiểm và chứng nhận quốc tế, vì vậy việc cập cảng phải được chính phủ cho phép đặc biệt. Giấy miễn trừ này có hiệu lực đến ngày 19/4.

Đầu tháng này, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ xác nhận các nhà máy lọc dầu trong nước đã nối lại nhập khẩu dầu thô từ Iran sau gần 7 năm gián đoạn. Động thái phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc đa dạng hóa nguồn cung, khi thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ các điểm nóng địa chính trị.

Trước đó, Ấn Độ đã dừng nhập khẩu dầu từ Iran từ tháng 5/2019 dưới sức ép của các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Tuy nhiên, những diễn biến leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là các gián đoạn vận tải qua eo biển Hoóc-mút, buộc Ấn Độ phải điều chỉnh chính sách, tìm kiếm các nguồn cung thay thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian tới.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Iran cử 71 người tham gia đàm phán với Mỹ, Israel - Lebanon tìm cơ hội ngừng bắn
VOV.VN - Iran đã cử phái đoàn quy mô lớn gồm 71 thành viên tới Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh đang xuất hiện những tín hiệu ngoại giao mới xoay quanh khả năng ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Nhà đàm phán Iran: "Chúng tôi có thiện chí, nhưng không tin tưởng Mỹ"
VOV.VN - Khi đến sân bay Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Mỹ, nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho biết phái đoàn của ông có thiện chí nhưng không tin tưởng phía Mỹ.

Mỹ - Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan hôm nay (11/4)
VOV.VN - Các cuộc đàm phán vào ngày 11/4 giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ bao gồm cả các trung gian hòa giải và các cuộc đàm phán trực tiếp, các nguồn tin cho biết.

