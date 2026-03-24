Vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Port Arthur (Mỹ): Người dân được lệnh trú ẩn khẩn cấp

Thứ Ba, 15:51, 24/03/2026
VOV.VN - Một vụ nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở bang Texas, Mỹ ngày 23/3 đã gây rung chuyển khu vực xung quanh, buộc chính quyền địa phương phải phát lệnh trú ẩn khẩn cấp đối với người dân.

Khói đen bốc cao trên bầu trời thành phố Port Arthur, bang Texas, Mỹ sau một vụ nổ được cho là xảy ra tại nhà máy lọc dầu do tập đoàn năng lượng Valero vận hành. Theo các nhân chứng, tiếng nổ đủ mạnh để làm rung chuyển cửa kính ô tô trong khu vực lân cận, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn hiếm thấy.

Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Ảnh: AP

Cơ sở này là một trong những nhà máy lọc dầu quy mô lớn tại Mỹ, với khoảng 770 nhân viên và công suất xử lý lên tới 435.000 thùng dầu mỗi ngày, cung cấp các sản phẩm như xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Thành phố Port Arthur, với dân số khoảng 56.000 người, nằm ở khu vực đông nam bang Texas. Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương đã yêu cầu cư dân ở phía tây thành phố lập tức “trú ẩn tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn trước những rủi ro chưa được kiểm soát.

“Để đảm bảo an toàn cho tất cả người dân trong khu vực lân cận sau vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Valero, lệnh trú ẩn ngay lập tức được ban hành”, cơ quan cứu hỏa cho biết, đồng thời khuyến cáo người dân ở trong nhà cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải Texas khuyến cáo các tài xế tránh di chuyển qua khu vực xảy ra sự cố. Tuy nhiên, hiện chưa có lệnh sơ tán chính thức được ban hành.

Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở Mỹ

VOV.VN - Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Valero ở Port Arthur (bang Texas, Mỹ) hôm 23/3 khiến khói đen bốc lên cao. Giới chức lập tức yêu cầu người dân khu vực phía Tây thành phố ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Mỹ nhà máy lọc dầu Mỹ nổ lớn nhà máy lọc dầu nổ nhà máy lọc dầu Port Arthur nổ nhà máy lọc dầu Mỹ
