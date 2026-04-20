Nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ khiến ít nhất 23 người thiệt mạng

Thứ Hai, 05:18, 20/04/2026
VOV.VN - Hiện các đội cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân có thể còn sống, sau vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở khu vực Virudhunagar, bang Tamil Nadu của Ấn Độ

Ít nhất 23 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, sau 1 vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở khu vực Virudhunagar, bang Tamil Nadu của Ấn Độ ngày hôm qua (19/4). Lính cứu hỏa cũng nằm trong số người bị thương.

Hình ảnh hiện trường - Ảnh: ANI

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra ở nhà máy pháo hoa Vanaja vào thời điểm có hơn 100 công nhân đang làm việc. Vụ việc được cho là xuất phát từ khu vực phía trước nhà máy, nơi công nhân đang xử lý nguyên liệu thô.

Các nhà điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin đã yêu cầu lực lượng chức năng đẩy nhanh công tác cứu hộ và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Được biết, khu vực Virudhunagar là nơi phát triển ngành công nghiệp sản xuất pháo hoa quy mô lớn tại bang Tamil Nadu của Ấn Độ.

Đình Nam/VOV-New Delhi
VOV.VN - Hôm qua (14/4), một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy điện ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ đã khiến ít nhất 14 công nhân đã thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương.

