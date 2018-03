Nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nhân chứng vụ sập cầu vượt ở Mỹ

Ông Jose Mejia, một nhân chứng cho biết, ông đang ăn trưa cùng các người bạn gần đó thì “tất cả nghe thấy một tiếng nổ lớn”. Ông cùng mọi người đã chạy đến nơi cây cầu bị sập trong khuôn viên trường Đại học Quốc tế Florida (FIU). Ảnh: Getty. Mejia chia sẻ với MSNBC: “Một thanh niên trong chiếc ô tô màu đỏ giơ tay cầu cứu. Tiếc là chúng tôi không thể làm gì được và anh ấy đã không thể qua khỏi”. Ảnh: AFP/Getty. Vanessa Vassall, một nghiên sinh tại FIU có mặt gần nơi cây cầu bị sập thuật lại: “Nó tựa như một trận động đất”. Ảnh: Reuters. “Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi sống sót. Có những nạn nhân không thể biết được đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời họ”, Vassall xúc động nói. Ảnh: Reuters. Jacob Miller, một chuyên gia cao cấp của FIU nói: “Tôi thấy có nhiều chiếc xe bị nghiền nát dưới cây cầu đổ”. Ảnh: AP. Theo ông Miller, khi mọi người chạy tới, những gì được chứng kiến thật khủng khiếp khi máu chảy ra từ bên trong các chiếc xe bị bẹp dúm. Ảnh: AP. Trong khung cảnh hỗn loạn, người ta chỉ nghe thấy những tiếng khóc than và la hét. Ảnh: AP. Thám tử Juan Llera có mặt gần hiện trường khi vụ việc xảy ra kể lại: “Tôi nghe thấy âm thanh như một tiếng nổ lớn. Đầu tiên tôi đã nghĩ đó là một vụ tấn công khủng bố”. Ảnh: AP. Theo thám tử Llera, ông nhìn thấy một số người bị thương ở đầu, ở chân và bất tỉnh. Ảnh: Getty. Những thông tin cập nhật cho biết, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ tai nạn nói trên. Ảnh: Getty. Suzie Bermudez, người may mắn sống sót khi dừng đèn đỏ ngay gần nơi cây cầu bị sập nói với MSNBC rằng cô không thể tin vào mắt mình khi sự việc xảy ra. Ảnh: EPA. “Chỉ chút nữa tôi đã bỏ mạng. Tôi đang nhìn lên thì thấy cây cầu sập xuống. Tôi nhảy ra khỏi xe và chạy về phía các nạn nhân xem có giúp gì cho họ được không”, Bermudez nói. Ảnh: EPA. Báo Miami Herald cho biết cây cầu bị sập là cây cầu dành cho người đi bộ nối từ Đại học Quốc tế Florida (FIU), dẫn thẳng đến khu nội trú cho sinh viên. Cầu dài 53 m và có khối lượng 950 tấn. Ảnh: AP. Nó chỉ mới hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối tuần trước với mục đích làm giảm tải cho Đường số 8, một trong những tuyến đường đông xe lưu thông nhất ở Nam Florida. Ảnh: Getty. Lực lượng cứu hộ và chó nghiệp vụ đang tích cực tìm kiếm người sống sót tại hiện trường tai nạn. Ảnh: Getty. Cảnh sát thậm chí phải yêu cầu một trực thăng do đài truyền hình thuê phải rời khỏi khu vực này để không gây tiếng ồn, qua đó mọi người có thể cố gắng nghe thấy âm thanh bên dưới đống gạch vụn do cầu sập. Ảnh: AP. Trường FIU nhanh chóng ra thông cáo sau vụ tai nạn: “Chúng tôi vô cùng kinh hoàng và đau lòng vì thảm kịch này. Lúc này chúng tôi đang tham gia những hoạt động cứu hộ và thu thập thông tin sớm nhất có thể”. Ảnh: AP. Thống đốc bang Florida Rick Scott cũng đã ngay lập tức lên đường đến hiện trường. Ảnh: Getty./. c39934a361f6074973d73540c217bc45/5aae2357/2018_03_16/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/timelapse_bridge_square.mp4

