Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức và họp phiên đặc biệt

Thứ Ba, 05:17, 07/04/2026
VOV.VN - Chiều tối ngày 6/4, tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng các thành viên Nội các mới đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan, bắt đầu nhiệm kỳ điều hành đất nước với cam kết ưu tiên lợi ích của nhân dân và ổn định quốc gia.

Tại buổi tiếp kiến ở Hoàng cung, Nhà Vua Thái Lan đã có bài diễn văn chỉ đạo quan trọng sau khi các thành viên Nội các thực hiện nghi thức tuyên thệ. Nhà Vua nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ của Nội các phải hướng tới ba mục tiêu cốt lõi: Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển nền dân chủ đúng hướng và đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước. Nhà Vua mong muốn các thành viên Nội các giữ vững lời thề, cùng nhau dẫn dắt quốc gia vượt qua khó khăn để hướng tới sự thịnh vượng.

Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ trước Nhà Vua và Hoàng hậu vào tối 6/4/2026. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Phát biểu tại cuộc họp Nội các đặc biệt ngay sau buổi lễ, Thủ tướng Anutin khẳng định: "Nội các này không có  sự phân biệt giữa các đảng phái liên minh. Đây là Nội các của nhân dân và quốc gia. Chúng ta đảm nhận trọng trách này trong thời điểm khủng hoảng toàn cầu, vì vậy sẽ không có thời gian cho 'tuần trăng mật' hay giai đoạn thử việc. Tôi yêu cầu tất cả các Bộ trưởng hãy bắt tay vào việc ngay từ ngày mai với tinh thần đoàn kết và nỗ lực cao nhất".

Trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Anutin yêu cầu các Bộ trưởng tập trung vào các giải pháp cấp bách như: Ứng phó với tình hình giá năng lượng tăng cao thông qua việc thúc đẩy làm việc từ xa (Work from home) trong khu vực công; chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông năng lượng sạch; và đảm bảo an ninh dược phẩm, ưu tiên các nguồn lực sản xuất trong nước.

Nội các Thái Lan dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anutin Chanvirakul. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Về lề lối làm việc, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Nội các đề cao kỷ cương, tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ để thảo luận và đưa ra quyết sách thực chất. Ông cũng cho biết Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo tuyên bố chính sách để trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 7/4, các thành viên Nội các sẽ chính thức làm việc tại các Bộ để triển khai nhiệm vụ, nhằm đảm bảo bộ máy chính phủ vận hành thông suốt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

PV/VOV-Bangkok
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi tái bổ nhiệm toàn bộ các thành viên Nội các
VOV.VN - Ngay sau khi tái đắc cử và trở thành Thủ tướng thứ 105 của Nhật Bản, bà Takaichi đã quyết định tái bổ nhiệm toàn bộ các thành viên Nội các cũ - vốn đã từ chức vào sáng nay (8/2).

Tổng thống Trump sa thải thành viên đầu tiên trong nội các
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 đã sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sau nhiều tháng tranh cãi liên quan đến chính sách nhập cư, các vấn đề quản lý nội bộ và một hợp đồng quảng cáo gây tranh cãi trị giá 220 triệu USD.

Hy Lạp cải tổ nội các sau khi các bộ trưởng từ chức vì bê bối trợ cấp nông nghiệp
VOV.VN - Ngày 3/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã cải tổ nội các sau khi 3 Bộ trưởng từ chức trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này.

