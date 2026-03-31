Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn Nội các mới do Thủ tướng Anutin Charnvirakul lãnh đạo

Theo danh sách được công bố, Chính phủ mới của Thái Lan gồm 35 thành viên, thể hiện sự phân bổ quyền lực giữa đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) cầm quyền và các đối tác liên minh, trong đó có đảng Vì nước Thái (Pheu Thai).

Tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul tiếp nhận sắc phong của Nhà Vua Thái Lan hôm 20/3/2026. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Đáng chú ý, ông Phiphat Ratchakitprakarn được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông; ông Ekniti Nitithanprapas giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính; trong khi ông Sihasak Phuangketkeow đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Về phía đảng Vì nước Thái, ông Julapun Amornvivat giữ chức Bộ trưởng Lao động và ông Suriya Jungrungreangkit đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã.

Nội các mới sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua trong thời gian tới, trước khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội, dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/4.

Trọng tâm trong chương trình nghị sự của Chính phủ mới là gói chính sách kinh tế mang tên "Thailand 10 Plus" với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng GDP trung bình của Thái Lan đạt mức ít nhất 3% mỗi năm.

Gói chính sách "Thailand 10 Plus" tập trung vào 4 trụ cột chiến lược bao gồm: Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm thông qua giảm chi phí sinh hoạt và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng đào tạo nhân lực và chuyển đổi kinh tế xanh; Triển khai các biện pháp kích cầu tiêu dùng nhanh và quản lý nợ hộ gia đình; và Thu hút đầu tư vào 6 ngành công nghiệp trọng điểm như thực phẩm tương lai, xe điện (EV) và công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Chính phủ của Thủ tướng Anutin cũng đề ra các phương án chủ động ứng phó với 4 nhóm thách thức lớn gồm: Thiên tai, biến động kinh tế toàn cầu, an ninh quốc gia và các vấn đề xã hội như phòng chống ma túy. Đáng chú ý là kế hoạch lập Quỹ Bảo hiểm thiên tai với mức bồi thường trực tiếp 100.000 baht (khoảng hơn 3000 USD) cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng, cùng mô hình “Mỗi làng một điều dưỡng tình nguyện” để chăm sóc người cao tuổi.

Nội các mới cũng dự kiến thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, bao gồm đảm bảo thu nhập tối thiểu 3.000 baht/tháng (92 USD) cho người dân và triển khai Luật Giáo dục Quốc gia mới nhằm hiện đại hóa hệ thống trường học.

Việc phê chuẩn Nội các mới diễn ra trong bối cảnh dư luận Thái Lan kỳ vọng chính phủ liên minh sẽ sớm ổn định tình hình chính trị và triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế hiệu quả trước kỳ nghỉ lễ năm mới Songkran vào giữa tháng 4 tới.