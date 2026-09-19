Nóng thế giới hôm nay 19/9: Iran tấn công tàu chở dầu ở Hormuz

Iran tuyên bố tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Ngày 18/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz, trong khi Anh cũng xác nhận xảy ra một sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. IRGC cho biết tàu chở dầu trên mang tên “Trend”, bị cáo buộc tìm cách thực hiện hành trình mà Tehran cho là “bất hợp pháp” qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 17/9 thông báo đã nhận được báo cáo về một “sự cố an ninh” xảy ra tại eo biển Hormuz, cách Khasab của Oman khoảng 29,6 km về phía Đông Bắc. UKMTO cho biết thủy thủ đoàn an toàn và chưa ghi nhận tác động đối với môi trường, song không cung cấp thông tin về tàu liên quan. Hiện chưa rõ tàu “Trend” có phải là tàu được UKMTO đề cập hay không.

Ảnh minh họa: ANI

Ông Trump đang cân nhắc "quyết định lớn" để chấm dứt xung đột với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington “đang tiến đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến với Iran, với việc có nên nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chấm dứt xung đột hay không”.

“Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có muốn tiến vào và tiêu diệt họ [chế độ Iran] hay không? Đó là một quyết định lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, ông nói. Trước đó, ông Trump từng ít nhất hai lần có những ám chỉ tương tự, trong đó có một lần ông tuyên bố sẽ xóa sổ nền văn minh Iran. Hiện Mỹ đã hạn chế đòn quân sự nhằm vào Iran và đang tiến hành chiến tranh toàn diện nhằm vào nước này.

Quân đội Yemen đẩy mạnh tấn công lực lượng Houthi. Ngày 17/9, quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đã mở hàng loạt cuộc tấn công ác liệt vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi, trong đó các địa điểm đóng quân của nhóm này, tại hai thành phố Taiz và Mokha thuộc tỉnh Taiz.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của truyền thông khu vực, cục diện chiến trường những ngày qua vẫn chưa có thêm bất kỳ biến chuyển đáng kể nào có lợi cho quân chính phủ. Trước đó, quân đội Yemen cũng tuyên bố đã bẻ gãy một cuộc tấn công quy mô lớn của Houthi ở tỉnh Taiz, đồng thời tiến hành phản kích và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số vị trí đóng quân của Houthi. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại cụ thể, không được đề cập. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Nga và Trung Quốc phủ quyết gia hạn cơ chế giám sát trừng phạt Iran. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 17/9, Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về gia hạn nhiệm vụ của Nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran, qua đó chấm dứt cơ chế giám sát độc lập này khi nhiệm vụ hiện tại hết hạn.

Theo đó, một dự thảo nghị quyết do Mỹ thúc đẩy nhận được 11 phiếu ủng hộ, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống; Pakistan và Somalia bỏ phiếu trắng. Do Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, việc bỏ phiếu chống khiến nghị quyết không được thông qua.

Nhóm chuyên gia được Hội đồng Bảo an thành lập để thu thập, kiểm tra và phân tích thông tin về việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời báo cáo các trường hợp vi phạm và đưa ra khuyến nghị cho Hội đồng. Nhiệm vụ hiện tại của nhóm sẽ hết hạn ngày 26/9.

Nga cảnh báo trừng phạt mới của Mỹ sẽ cản trở đàm phán Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ khiến nỗ lực đi tới một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Hạ viện Mỹ hôm 16/9 đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga, sau khi Thượng viện phê chuẩn hồi tháng trước và chuyển tới Tổng thống Donald Trump để ký ban hành. Dự luật cho phép ông Trump áp mức thuế lên tới 100% đối với các nước mua dầu và khí đốt của Nga với số lượng lớn.

Bình luận về biện pháp trên, ông Peskov mô tả đây là một động thái “không thân thiện” và cho biết Moscow đang theo dõi sát diễn biến sự việc. “Tất nhiên, việc Mỹ áp đặt thêm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào chắc chắn sẽ khiến các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine trở nên khó khăn hơn”, ông Peskov phát biểu trước các phóng viên.

Mỹ bật đèn xanh để Đức chuyển 10 tên lửa Patriot cho Ukraine. Theo hồ sơ của Quốc hội Mỹ, Washington đang chuẩn bị phê duyệt việc Đức chuyển cho Ukraine 10 tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh Kiev thiếu hụt đáng kể đạn tên lửa cho hệ thống phòng không này.

Tờ Kyiv Post dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội vào ngày 15/9 cho biết, Đức sẽ chuyển cho Ukraine 10 tên lửa đánh chặn MIM-104E GEM-T Patriot, trị giá khoảng 29,6 triệu USD. Do đây là các khí tài do Mỹ sản xuất và trước đó được cung cấp cho Đức, việc Berlin tái xuất số tên lửa này sang một nước thứ ba cần được Washington xem xét theo Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí của Mỹ.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Mỹ phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay F-35 cho Saudi Arabia. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/9 phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay F-35 cho Saudi Arabia, với tổng giá trị ước tính 24,3 tỷ USD.

Theo thông báo của phía Mỹ, gói vũ khí gồm 48 tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất và 49 động cơ của Pratt & Whitney, trong đó có 1 động cơ dự phòng. Thương vụ còn bao gồm các hệ thống liên lạc an toàn, thiết bị dẫn đường và tác chiến điện tử, phụ tùng, thiết bị huấn luyện, tài liệu kỹ thuật cùng các dịch vụ hỗ trợ hậu cần và bảo dưỡng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, thương vụ sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington, thông qua việc nâng cao năng lực phòng vệ của Saudi Arabia, một đối tác quan trọng ngoài NATO. Cơ quan này khẳng định, việc chuyển giao số vũ khí trên sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản tại khu vực.

Tướng Mỹ nói quân đội cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu quanh Mặt Trăng. Phát biểu tại Hội nghị Không quân, Vũ trụ và Mạng mới đây, Tướng Dan Caine cho biết quân đội Mỹ nên thực hiện các bước cần thiết ngay bây giờ để “sẵn sàng chiến đấu, chịu đựng và giành chiến thắng… từ đáy biển đến không gian quanh Mặt Trăng”.

Tướng Caine, cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, đưa ra tuyên bố này không lâu sau khi Bộ trưởng Không quân Troy Meink tiết lộ Mỹ đã phóng một loại vũ khí vào quỹ đạo để bảo vệ binh sĩ Mỹ.

Tướng Meink, phát biểu tại cùng hội nghị hồi đầu tuần. Tuy nhiên, ông không nói rõ loại vũ khí hiện đang ở trong không gian hay thời điểm phóng. Bộ trưởng Không quân Mỹ cũng cho biết vũ khí này sẽ “đảm bảo rằng khi nước Mỹ bị đe dọa, quân đội Mỹ có thể tự giải quyết”.

Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX. Ngày 18/9, Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, đồng thời tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp tại nhiều địa phương. Từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu chính thức bắt đầu mở cửa.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), tính đến ngày 1/7, Nga có hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử. Ngoài ra, có hơn 1,8 triệu cử tri Nga ở nước ngoài có thể tham gia bỏ phiếu ở 152 quốc gia. Cử tri bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia, trong đó 1/2 được bầu theo danh sách đảng liên bang và phần còn lại bầu tại các đơn vị bầu cử 1 đại biểu. Có 10 chính đảng tham gia tranh cử theo danh sách liên bang.

Lực lượng an ninh tuần tra gần trụ sở Duma Quốc gia Nga ở trung tâm Moscow, ngày 7/9/2026. Ảnh: Reuters

Loạt vụ nổ bí ẩn làm rung chuyển thành phố Frankfurt. Một loạt vụ nổ bí ẩn đã xảy ra tại thành phố Frankfurt ở miền trung Đức và khu vực lân cận trong tuần này. Cảnh sát hiện điều tra khả năng các vụ việc có liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Hai thiết bị nổ tự chế đã phát nổ cách nhau chỉ vài phút tại Frankfurt vào sáng sớm 17/9. Vụ nổ thứ nhất làm hư hại một quán cà phê ở phía đông thành phố, trong khi vụ còn lại xảy ra tại một quán shisha nổi tiếng trên phố Zeil, một trong những tuyến phố mua sắm nổi tiếng nhất nước Đức. Theo truyền thông địa phương, vụ nổ thứ hai có sức công phá đủ lớn để làm hư hại một quán bar ở phía đối diện đường và một văn phòng ngân hàng liền kề. Một cư dân tỉnh giấc vì tiếng nổ mô tả hiện trường giống như “một cuộc chiến”.

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một công dân Hà Lan 17 tuổi sau khi các vụ nổ xảy ra. Chưa có thêm thông tin về nghi phạm được công bố.