Nóng thế giới hôm nay 28/8: Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal tăng nhanh

Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal tăng nhanh, quốc tế khẩn trương cứu hộ. Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Đến chiều 27/8, ít nhất 162 người được xác nhận thiệt mạng và con số vẫn tiếp tục tăng. Hàng nghìn người vẫn đang mất tích, trong đó có nhiều du khách và người hành hương nước ngoài.

Theo cập nhật từ cảnh sát Nepal, trong số người nước ngoài được xác định mất tích có 133 người Ấn Độ, 47 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh, 24 người Canada. Quân đội, cảnh sát và các lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong đêm, với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy. Các quốc gia có công dân mất tích cũng đang khẩn trương phối hợp với chính quyền Nepal.

Lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc để tiếp cận những ngôi nhà bị nhấn chìm trong bùn đất sau trận lũ quét dọc sông Trishuli. Ảnh: AP

Lãnh đạo thế giới chia buồn sau lũ quét kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc. Trận lũ quét sáng 26/8 tại khu vực biên giới giữa Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc, đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu sẵn sàng huy động hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng. Bà gửi lời chia buồn tới những gia đình có người thiệt mạng hoặc vẫn đang chờ thông tin về người thân. Lãnh đạo EU cũng cho biết hệ thống vệ tinh Copernicus của Liên minh này đã được kích hoạt để lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng tại Nepal, qua đó hỗ trợ công tác ứng phó.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, quốc gia láng giềng của Nepal, đã gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah, đồng thời khẳng định New Delhi sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho nước láng giềng. Ông cho biết các lực lượng của Ấn Độ đang phối hợp chặt chẽ với Nepal trong công tác cứu hộ và cứu trợ.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết các quan chức nước này đang nỗ lực xác minh tình hình của công dân Australia tại khu vực. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc.

Ngoại trưởng Anh David Lammy bày tỏ chia sẻ với các nạn nhân, trong đó có công dân Anh tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết London sẵn sàng hỗ trợ Nepal, bao gồm cả công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Tổng thống Iran khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ thất bại. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 26/8 cho biết, Mỹ sẽ không đạt được gì với vòng trừng phạt kinh tế mới. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Theo Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Mỹ sẽ “không đạt được gì với áp lực kinh tế ở giai đoạn này, giống như đã không thể đạt được gì trong chiến tranh”. Nguyên tắc của Iran là hiểu và giải quyết các vấn đề thông qua tương tác và đàm phán, nhưng sẽ kiên quyết chống lại áp lực kinh tế, như nước này đã làm và sẽ tiếp tục làm.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Iran và chỉ được mở trở lại khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của nước này. Trong khi người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia cho biết, quân đội đã khôi phục khả năng chiến đấu bằng việc tái cấu trúc tất cả các hệ thống vũ khí bị hư hại và nhập khẩu thiết bị mới từ nước ngoài.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Iran không cho IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công. Iran ngày 26/8 tuyên bố các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập.

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho rằng, IAEA đã không công bằng, khách quan, đồng thời cáo buộc cơ quan này đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để tiếp cận các cơ sở bị hư hại tại Iran vì mục đích khác.

Ukraine điều thêm quân đến Donetsk. Báo Ukrainska Pravda dẫn thông báo của Tổng thống Zelensky trên kênh Telegram hôm 26/8 cho biết 2 nhóm quân được cử đến bổ sung cho Donetsk sẽ do “các anh hùng Ukraine” là Denys Prokopenko, lãnh đạo Quân đoàn Azov thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine và Andrii Biletskyi, Tư lệnh Quân đoàn số 3 thuộc Lục quân Ukraine chỉ huy.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng ngày 24/8, ông đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Ukraine” kèm huy hiệu Sao vàng cho Chuẩn tướng Andrii Biletskyi. Cùng ngày, ông đã thảo luận về các bước tiếp theo trên chiến trường với Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi cũng như đại diện Bộ Tổng tham mưu và Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nghe báo cáo từ Tư lệnh Lực lượng tấn công đường không Oleh Apostol và trao đổi với các chỉ huy đang tác chiến tại mặt trận Zaporizhzhia, đông nam Ukraine. Tổng thống Ukraine tiết lộ ông đã có kế hoạch tăng cường các trang thiết bị thiết yếu tại khu vực này, bao gồm cả các hệ thống robot chiến đấu mặt đất cũng như đẩy mạnh việc sản xuất và mua sắm chúng.

Nga - Ukraine trao đổi thêm tù binh. Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova hôm 26/8 tuyên bố nước này và Ukraine vừa tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới ở Belarus.

"Tuần trước đã có cuộc trao đổi tù binh theo tỷ lệ 103 người mỗi bên và hôm nay là cuộc trao đổi 10 người mỗi bên. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các đợt trao đổi tiếp theo và hy vọng chúng sẽ sớm diễn ra", bà Lantratova phát biểu. Bà Lantratova nói thêm rằng đợt trao đổi tuần trước bao gồm khoảng 31 quân nhân bị thương. Hình ảnh do quan chức này chia sẻ cho thấy đợt trao đổi mới nhất ngày 26/8 dường như liên quan đến các binh sĩ bị thương nặng. Đoạn video ngắn ghi lại cảnh 10 chiếc xe cứu thương xếp hàng tại sân bay gần thành phố Gomel của Belarus để chờ đón các quân nhân được trao trả.

Pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga khai hỏa gần thành phố Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Ảnh: Sputnik

Mỹ cấm một số thiết bị nước ngoài trong hệ thống điện vì lo ngại an ninh. Ngày 26/8, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm mua hoặc lắp đặt tại Mỹ một số thiết bị điện phục vụ hệ thống điện quy mô lớn được sản xuất ở nước ngoài.

Theo Nhà Trắng, các thiết bị thuộc diện cấm bao gồm cả phần mềm quan trọng và các chức năng kỹ thuật số liên quan có thể gây rủi ro về an ninh mạng hoặc hoạt động vận hành. Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đưa ra các điều kiện đối với việc tiếp tục sử dụng và vận hành những thiết bị có nguy cơ tương tự đang được sử dụng.

Nhà Trắng cho rằng, nguồn cung thiết bị điện từ nước ngoài có thể tạo ra những lỗ hổng đối với an ninh quốc gia. Động thái này là biện pháp mới nhất của Washington nhằm ứng phó với các nguy cơ công nghệ liên quan tới Trung Quốc.

Slovakia triển khai quân đội giám sát không phận NATO tại Ba Lan, Romania. Ngày 26/8, Chính phủ Slovakia thông báo sẽ cử tới hơn 100 binh sĩ đến Ba Lan và Romania như một phần của chiến dịch Người canh gác phía Đông (Eastern Sentry) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuyên bố này được đưa ra và đang chờ sự chấp thuận của Quốc hội Slovakia. Các quan chức Ba Lan cho biết dự kiến vấn đề này sẽ dễ dàng được thông qua trong những ngày tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliniak cho biết việc triển khai sẽ tập trung vào việc phát hiện các mối đe dọa từ máy bay không người lái và đóng vai trò thử nghiệm thực tế cho các hệ thống radar 3D mới. Ngoài nhiệm vụ giám sát không phận, các binh sĩ Slovakia sẽ hỗ trợ mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Liên minh NATO. Bộ Quốc phòng Slovakia coi nhiệm vụ này là một phần của nỗ lực răn đe mở rộng hơn, việc triển khai này cũng sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu quốc tế của quân đội Slovakia.

Ô tô tông đám đông gần ga xe lửa Pháp khiến 11 người thương vong. Tối 26/8 (theo giờ địa phương), một vụ đâm ô tô nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực quảng trường trước nhà ga thành phố Caen, thuộc tỉnh Calvados, nằm ở miền Bắc nước Pháp. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương, sự việc bắt đầu vào khoảng 22h, khi một cuộc tranh cãi và ẩu đả trong một quán bar gần đó bị đẩy lên đỉnh điểm. Người lái xe điều khiển một chiếc ô tô màu đen mang nhãn hiệu của Đức đã bất ngờ tăng tốc, cố ý tông thẳng vào nhóm khoảng mười người đang đứng chờ phương tiện công cộng tại trạm dừng xe buýt và tàu điện gần nhà ga. Cú va chạm mạnh ở cự ly gần đã khiến các nạn nhân không kịp tránh né.

Ngay sau khi gây án, tài xế đã phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát lập tức triển khai truy xét và bắt giữ thành công nghi phạm tại thị trấn ven biển Ouistreham, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 20 km. Nghi phạm được xác định là Ibrahim I., 26 tuổi, sinh ra tại Nga.