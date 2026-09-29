Nóng thế giới hôm nay 29/9: Iran tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản xung đột với Mỹ

Iran tuyên bố sẵn sàng “chiến tranh tận thế” với Mỹ. Ngoại trưởng Iran Aragchi ngày 28/9 khẳng định Iran mong muốn và luôn sẵn sàng cho đối thoại ngoại giao với Mỹ. Tuy nhiên, Iran cũng đã hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại, kể cả đó là một "cuộc chiến tận thế".

Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh có những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran có thể sớm khôi phục các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt đối đầu quân sự. Ngày 24/9, Iran xác nhận đã chuyển cho phía Mỹ đề xuất mới về mở lại eo biển Hormuz kèm một số điều kiện, bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế của Washington chống Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump dù bác bỏ đề xuất của Iran, song cũng để ngỏ khả năng hai bên có thể khôi phục đối thoại trong tuần này.

Iran phóng thử tên lửa đạn đạo Kheibar vào năm 2023. Ảnh: Reuters

Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo biển Homruz trong 2 ngày. Truyền thông Iran đêm 27/9 đưa tin các lực lượng vũ trang Iran đã chặn tổng cộng 19 tàu hàng nước ngoài định vượt qua eo biển Homruz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran công bố thông tin về việc chặn các tàu định vượt qua eo biển Hormuz mà không tuân theo chỉ dẫn của nước này.

Tuy nhiên, thông báo không cung cấp các thông tin mà dư luận quan tâm như quốc tịch và chủng loại hàng hóa chuyên chở của các tàu. Biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện, cũng không được đề cập.

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz. Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ngày 27/9 đã cảnh báo các chủ tàu không sử dụng các tuyến đường “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đe dọa sẽ có hậu quả đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

“Các báo cáo đã được gửi đến PGSA cho thấy một số bên thuê tàu đang ép buộc các tàu đi qua các tuyến đường không hợp lệ. Hành động này, ngoài việc tạo ra nguy cơ thiệt hại về tài chính và nhân mạng cho tàu, chủ tàu, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, còn hạn chế nghiêm trọng việc tàu đi qua eo biển Hormuz trong tương lai”, PGSA thông báo trên mạng xã hội X.

Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ thêm tàu ngầm không người lái. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) Tim Hawkins hôm 27/9 khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang duy trì “quyền kiểm soát chủ động” đối với toàn bộ các tài sản và thiết bị không người lái của mình. Mỹ cho rằng tuyên bố của Iran thể hiện “sự tuyệt vọng rõ ràng”.

Trước đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ chiếc tàu ngầm không người lái Remus-600 của Mỹ mà Iran cho là đang thực hiện hành vi do thám tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong tháng qua, Iran thông báo bắt giữ tàu ngầm không người lái của Mỹ ở eo Hormuz.

IRGC tuyên bố phương tiện bị thu giữ là Remus 600 - Ảnh: MEHR

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios ngày 27/9, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng đề xuất hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu của Washington. Ông Trump nói đề xuất của Tehran có thể là điều Mỹ từng chấp nhận cách đây một năm, nhưng không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng Iran đã đánh giá quá cao vị thế của mình trong quá trình thương lượng.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump công khai bác đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Theo đề xuất, Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực.

Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 cho biết ông tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ sớm kết thúc thắng lợi, đồng thời cho rằng việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là “có thể”.

“Tôi nghĩ điều sẽ xảy ra là chúng ta sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến này, và ngay khi chúng ta thắng, giá dầu sẽ giảm xuống, giảm mạnh xuống mức trước chiến tranh”, Tổng thống Donald Trump phát biểu bên lề giải golf PGA Tour Presidents Cup.

“Và điều quan trọng là, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông nói thêm, cho rằng răn đe hạt nhân là “chìa khóa của toàn bộ vấn đề”. Khi được hỏi thêm về Chiến dịch Chiến tranh Kinh tế và liệu Washington đang thắng bằng biện pháp quân sự hay kinh tế, ông Trump khẳng định Mỹ đang thành công trên cả hai mặt trận.

Tổng thống Trump đề nghị Ukraine giảm tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giảm các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu và lĩnh vực năng lượng của Nga.

“Tôi đã nói chuyện với ông Zelensky. Tôi nói: ‘Ukraine cần giảm các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở Nga’. Ông ấy đáp lại: ‘Chúng tôi có lẽ sẽ làm như vậy’”, Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của phóng viên Fox News về tình hình liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ.

Trước đó, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga nếu Moscow cũng thực hiện điều tương tự.

Ba Lan đề xuất làm nơi đặt nhà máy sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine. Theo báo Kyiv Independent, đề xuất được đưa ra hôm 27/9, hai ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

“Chúng ta sẽ xem điều đó có xảy ra hay không. Chúng tôi đã đề xuất nếu có kế hoạch xây dựng một nhà máy như vậy ở Ukraine thì nên chuyển địa điểm sang Ba Lan để cơ sở nằm ở 'lãnh thổ an toàn'", Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka nói với truyền thông.

Bà Sobkowiak-Czarnecka nhấn mạnh những nỗ lực của Warsaw nhằm có được quyền thành lập trung tâm bảo dưỡng và sau đó sản xuất tên lửa Patriot là một quy trình riêng biệt. Theo quan chức này, ngay cả khi Mỹ quyết định cấp giấy phép cho Ukraine, động thái cũng không đồng nghĩa với việc Ba Lan sẽ dừng các nỗ lực của mình về điều đó.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ. Cảnh sát Anh cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về ba phương tiện khả nghi khủng bố đang di chuyển về phía căn cứ RAF Fairford vào rạng sáng 27/9. Cảnh sát vũ trang sau đó bắt giữ 5 người tại khu vực Whelford, cách căn cứ khoảng 3 km.

Các nghi phạm ban đầu bị bắt theo Đạo luật Chất nổ và sau đó bị điều tra với cáo buộc chuẩn bị hành động khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Anh đang phụ trách vụ án. Một vành đai an ninh bán kính 400m được thiết lập trong lúc quân đội kiểm tra các phương tiện. Khoảng 85 hộ gia đình được yêu cầu sơ tán.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi vụ bắt giữ là một kết quả “tuyệt vời” và đánh giá cao sự phối hợp giữa Washington và London. Ông Trump cho biết các nghi phạm đã bị theo dõi trong thời gian dài và đang tìm cách “gây thiệt hại lớn” cho căn cứ.

Ngập lụt tại Thái Lan có thể gây thiệt hại 500 triệu - 1 tỷ USD cho nền kinh tế. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành của Thái Lan, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ. Chuyên gia kinh tế ước tính thiệt hại có thể dao động từ khoảng 500 triệu đến 1 tỷ USD, trong đó thủ đô Bangkok là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phó Giáo sư Aat Pisanwanich, Khoa Kinh tế, Đại học Rangsit nhận định tình trạng ngập lụt tại 48 tỉnh, thành của Thái Lan từ ngày 24 - 27/9 có thể gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế. Trong kịch bản trung bình, thiệt hại ước tính khoảng 25,3 tỷ baht (khoảng 750 triệu USD), trong đó Bangkok là khu vực chịu tổn thất lớn nhất, với hơn 10,5 tỷ baht (hơn 310 triệu USD).

Tiến sĩ Amonthep Chawla, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng CIMB cho rằng các lĩnh vực như tiêu dùng, du lịch chịu tác động tiêu cực và cần theo dõi chặt chẽ. Theo đó, các hộ gia đình có thể trì hoãn các khoản mua sắm lớn, trong khi khách du lịch thay đổi kế hoạch trước lo ngại ngập lụt. Ông Amonthep dự báo đầu tư trực tiếp nước ngoài và hoạt động xuất khẩu cơ bản chưa chịu tác động đáng kể.