Bầu cử Thượng viện Pháp: Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đạt bước tiến lớn

Tâm điểm của cuộc bầu cử thượng viện Pháp là bước tiến mang tính lịch sử của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và các đồng minh thân cận thuộc nhóm Liên minh các lực lượng cánh hữu vì nền Cộng hòa (UDR) của ông Éric Ciotti. Lần đầu tiên, RN giành đủ tối thiểu 15 ghế để thành lập một nhóm nghị sĩ riêng tại Thượng viện, chủ yếu nhờ các chiến thắng áp đảo tại miền Nam nước Pháp như tại các vùng Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône hay Var. Kết quả này được bà Marine Le Pen, Chủ tịch RN, đánh giá là bước đệm lớn củng cố thêm vị thế và nguồn lực trên đường đua cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2027.

Cực hữu RN bứt phá, LFI lần đầu có ghế, cánh hữu bảo toàn đa số tại cuộc Bầu cử Thượng viện Pháp. Ảnh: Reuters

Ở cánh tả, đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) cũng lần đầu tiên có đại diện tại Thượng viện nhờ chiến thắng bất ngờ của ông Gabriel Amard tại vùng Rhône và sự góp mặt của ông Marc Péré tại Haute-Garonne. Dù vậy, tầm ảnh hưởng địa phương của LFI nhìn chung vẫn hạn chế, đồng thời sự chia rẽ với phe Sinh thái đã khiến họ vuột mất một ghế đại diện cho người Pháp ở nước ngoài với cách biệt chỉ ba phiếu.

Trong khi Đảng Xã hội (PS) chật vật giữ vị trí lực lượng thứ hai trước sự bám đuổi của nhóm Trung dung và phe Sinh thái, đảng Horizons của cựu Thủ tướng Pháp Édouard Philippe lại ghi nhận thêm một số đại diện, củng cố đà chạy đua cho năm 2027. Nhóm nghị sĩ thân Tổng thống Macron (RDPI) khẳng định vẫn duy trì hoạt động sau sự ra đi của chủ tịch nhóm François Patriat.

Chủ tịch Thượng viện Pháp đương nhiệm, ông Gérard Larcher thuộc đảng Những người Cộng hòa (LR) gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử. Tuy nhiên, đảng LR có dấu hiệu suy yếu khi dự kiến mất khoảng bảy ghế, dù gương mặt chủ chốt, ông Bruno Retailleau vẫn dễ dàng tái đắc cử tại vùng Vendée.

Trước cục diện mới, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher khẳng định cơ quan lập pháp này phải tiếp tục là nơi tranh luận ôn hòa, có lý tính và bảo đảm đầy đủ quyền hạn cho mọi nhóm nghị sĩ, bao gồm cả nhóm theo chủ nghĩa dân tộc của RN.